Primeira sexta do ano tem vinil e bebida de boas vindas no Tijolo

Ano novo, vida nova. Para dar uma guinada no cardápio das festas de fim de ano, na próxima sexta-feira (02), o restaurante Tijolo (R. São Francisco 179 – Centro Histórico) reabre suas portas com suas comidinhas deliciosas, ambiente acolhedor e oferece ao cliente que reservar uma mesa, um brinde de boas-vindas, podendo escolher entre uma taça de vinho ou um chope, num clima perfeito para brindar o início de 2026.

O restaurante abre a partir das 16h, ideal para quem quer chegar cedo, estender a tarde e aproveitar o happy hour. A partir das 19h, o DJ Luciano Vieira começa uma discotecagem exclusivamente em vinil, com repertório cuidadosamente selecionado para acompanhar a noite.

O Tijolo está localizado no Centro Histórico da Cidade. Ali, na pequena rua de paralelepípedos, onde ainda se veem na calçada as argolas de amarrar cavalos, funciona um restaurante contemporâneo que te leva ao tempo da delicadeza, com mesas no jardim coberto por uma enorme parreira e salões que guardam marcas do antigo atelier do artista Ricardo Tod.

O restaurante Tijolo começou a funcionar no final de 2019 e mantém a proposta de comida gostosa, no centro de Curitiba. Gastronomia, arte e história convivem no mesmo ambiente.

Entre os carros-chefes da casa estão a deliciosa entrada “Tostón de Banana da Terra”, servido com vinagrete, “Lá vem o pato (arroz de pato)” e o “Alcatra Caçador”, prato que surgiu a partir de uma pesquisa sobre os colonos, que é servido com milho verde, brócolis e outros vegetais. E para a experiência ficar completa, a famosa Torta de Caramelo Salgado (sem trigo e sem adição de açúcar), uma sobremesa de sucesso desde a inauguração da casa.

Reservas – Whastapp 41 98871-0497