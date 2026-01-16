Parque ecológico em Morretes tem balão, trilhas e oficinas em programação de verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ekôa Park, localizado em Morretes, no litoral do Paraná, opera a temporada de verão com uma mudança estratégica no funcionamento: até o Carnaval, o parque amplia o funcionamento e passa a abrir também às quintas-feiras. A decisão vem acompanhada de uma programação especial de férias que segue até fevereiro.

Instalado em um dos trechos mais preservados, na Grande Reserva Mata Atlântica, o parque aposta em uma agenda que combina experiências ao ar livre, atividades educativas e vivências sensoriais, voltadas a públicos de diferentes idades.

Entre os destaques da programação de verão estão as experiências de voo cativo de balão, que oferecem uma visão panorâmica da região, e atividades de rapel do balão, voltadas a quem busca uma dose controlada de aventura. A próxima data do balão é o dia 14 de fevereiro. O voo cativo custa R$ 150 e o rapel R$ 180, com o ingresso do parque vendido separadamente.

Observação de aves no Ekôa Park

Outro eixo central da programação do Ekôa é a observação de aves, atividade guiada por Luciano Breves, fotógrafo especialista. A proposta é conduzir pequenos grupos pelas trilhas do parque para identificar diferentes espécies em seu habitat natural, ampliando o repertório dos visitantes sobre a biodiversidade local e o potencial do território para o turismo de observação.

As próximas saídas acontecem nos dias 18 de janeiro e 22 de fevereiro, com custo de R$ 65 (ingresso à parte).

Oficinas para colocar a mão na massa

Além das experiências com datas específicas, o Ekôa também mantém ao longo de todo o verão uma programação fixa de oficinas educativas inclusas no ingresso, realizadas sempre às 15h, no Espaço Tekôa. Em janeiro, os temas transitam entre ciência, cultura, criatividade e natureza.

A oficina de bioconstrução ocorre de 15 a 18 de janeiro e convida os participantes a vivenciar técnicas tradicionais, como a produção de tijolos de adobe, refletindo sobre conforto térmico, uso de materiais naturais e novas formas de pensar a construção.

Já a pintura com pigmentos naturais, realizada de 22 a 25 de janeiro, explora cores extraídas da terra e de plantas, conectando arte, território e biodiversidade por meio de uma experiência sensorial e criativa.

Encerrando a programação do mês, a oficina Revolução das Plantas acontece de 29 de janeiro a 1º de fevereiro e propõe um olhar atento para a diversidade vegetal da Mata Atlântica, suas adaptações evolutivas e o papel das espécies na manutenção do bioma.

Programação de Carnaval no Ekôa Park

Durante o Carnaval, o parque permanece aberto de quinta a terça-feira e propõe uma programação temática, sempre às 15h, que alia o clima festivo a atividades educativas e criativas.

14/02 – Artesanato Sustentável: confecção de máscaras, confetes e glitter ecológico.

15/02 – Animais da Mata Atlântica: trilha educativa para identificação de vestígios e produção de moldes de pegadas.

16/02 – Artesanato Sustentável: nova edição da oficina de máscaras e adereços ecológicos.

17/02 – Adivinha na Natureza: jogo interativo que estimula observação, raciocínio e interação entre famílias.