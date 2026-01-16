Paranaense Weega investe R$ 2,5 milhões em tecnologia para o setor de saúde

A Weega Technologies, empresa paranaense especializada em soluções tecnológicas com foco no setor de saúde, está transformando a rotina de hospitais particulares em todo o país ao concentrar seus esforços em proporcionar mais agilidade ao back office desses locais — e, assim, liberar tempo de suas equipes para fazer o que realmente importa: salvar vidas. Os resultados mostram que a estratégia está dando certo.

Com mais de R$ 2 milhões em investimentos próprios já aplicados no desenvolvimento de seu principal produto — a solução para Faturamento Digital – Yantra BOT, que processa as contas médicas, com redução de tempo de 10 minutos para 50 segundos por conta processada —, a Weega se prepara para destinar outro meio milhão de reais nos próximos meses, fortalecendo sua presença em um mercado que exige eficiência, precisão e confiabilidade. Desde 2024, a empresa vem dobrando o faturamento e o número de colaboradores, consolidando-se como uma das mais promissoras do setor.

“Nosso segredo está em identificar as necessidades reais do mercado e transformar experiência em propósito”, resume Gilson Eloy Fernandes França, CEO da Weega Technologies.

A história da Weega é marcada por essas máximas — além de reencontros e amizade. Gilson Eloy Fernandes França e Marcelo Ferreira de Souza, que haviam empreendido juntos na década de 1980, retomaram a parceria em 2008. Essa parceria se consolidou, com a junção de duas empresas, uma de tecnologia e outra de comunicação e marketing, que logo redirecionou sua atuação em tecnologia corporativa com foco em saúde.

Após essa transição, complementaram a sociedade Philipe Antônio Machado do Nascimento (CTO – ERP/IN), Juliano Campos de Souza (Coordenador de ERP), Juliano Teixeira dos Santos (Gerente de Infra e Segurança) e Eduardo Martins Pedrol (Coordenador de Infra e Segurança).

A partir da vivência de seus sócios fundadores, a Weega iniciou uma jornada para propiciar uma verdadeira transformação digital aos ambientes hospitalares. Começou pela oferta de infraestrutura — servidores, redes e conectividade — e rapidamente evoluiu para o desenvolvimento de sistemas próprios, integrando dados e automatizando rotinas que antes eram manuais.

Hoje, a Weega é referência em integração de software, infraestrutura e inteligência de dados, com soluções que abrangem gestão hospitalar, faturamento digital, integração de equipamentos médicos e segurança da informação.

Entre os destaques está a solução de Faturamento Digital – Yantra BOT, uma automação que nasceu de uma consultoria hospitalar em 2009 e evoluiu de um protótipo simples para uma sistema complexo, fruto de mais de 10 mil horas de desenvolvimento, com previsão de investimento de mais 3 mil horas de desenvolvimento até julho de 2026.

Até agora, essa solução já processou mais de 510 mil contas médicas, somando R$ 212 milhões em faturamento processado. “Quando criamos a ferramenta, queríamos reduzir falhas e dar mais agilidade ao processo. Hoje, ela se tornou um sistema robusto, integrado e essencial na rotina de vários hospitais”, destaca Philipe Nascimento, gestor do projeto.

Além do Yantra BOT, a empresa desenvolve produtos específicos para áreas como oftalmologia e cardiologia — o YANTRA OPTICAL e o YANTRA CARDIO —, além do Business Starter Analysis (BSA), uma solução de inteligência analítica desenvolvida com Power BI que oferece mais de 80 dashboards prontos e 27 conjuntos de dados específicos para o ERP Tasy, ajudando gestores a acompanhar indicadores como giro de leitos, tempo médio de permanência e prazo de recebimento.

“Nosso foco é levar informação e inteligência onde antes havia improviso. Ainda há hospitais que operam sem informações precisas de sua operação, e isso pode representar riscos reais para pacientes e gestores”, afirma Marcelo (CTO Infra e Segurança de TI).

Em 2024, a Weega iniciou uma nova fase de profissionalização. A empresa adotou uma estrutura de gestão corporativa, com corpo diretivo formal, área comercial estruturada, participação em eventos nacionais e presença institucional fortalecida. O resultado veio rápido: o faturamento praticamente dobrou entre 2024 e 2025, e a previsão é de crescimento de 20% em 2026, com novos investimentos em marketing, tecnologia e ampliação e desenvolvimento das equipes.

“Trabalhamos com o mesmo propósito de sempre, mas com uma estrutura muito mais integrada e madura”, destaca Gilson. “Nosso objetivo agora é crescer de forma sustentável, sem perder o DNA de inovação com foco no ser humano.”

Por trás da tecnologia, há uma cultura organizacional forte, baseada em colaboração, criatividade e valorização das pessoas. Vários dos atuais sócios começaram como colaboradores e cresceram junto com a empresa. “O ambiente é dinâmico, com incentivo à troca de conhecimento e à inovação. Acreditamos que o sucesso é sempre coletivo”, conclui Gilson.