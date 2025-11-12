Paranaense vence câncer e lança plataforma que incentiva hábitos saudáveis

Marcos Rinaldi, CEO e fundador da Fortalece, uma plataforma que promove saúde física, emocional e social, sabe o que significa recomeçar. Há alguns anos, ele recebeu um diagnóstico de câncer em um dos momentos mais delicados de sua vida. Dois meses antes, ele havia se tornado pai, o que tornou o desafio ainda mais intenso.

“Descobri o diagnóstico após dez anos de sedentarismo, que me renderam 30 kg a mais e uma obesidade grau 2. A obesidade é fator de risco para o tipo de câncer que eu tive. Receber essa notícia com um filho recém-nascido foi o que me fez mudar tudo”, relembra Marcos.

O câncer é uma realidade para muitos brasileiros. Segundo estimativas do INCA (Instituto Nacional do Câncer), em 2025, o Brasil deve registrar entre 600 mil e 704 mil novos casos da doença por ano, sendo um dos maiores desafios de saúde pública no país.

Para Marcos, o diagnóstico foi um chamado à ação. “Jamais pensei em desistir. Meu diagnóstico foi em fase inicial, com um tumor menos agressivo, o que me deu um excelente prognóstico. Mas, mesmo assim, você percebe que os desafios chegam quando menos se espera, e é preciso enfrentá-los com calma e visão positiva de futuro.”

Entre consultas e tratamentos, Marcos decidiu mudar seu estilo de vida radicalmente. “Passei a ter rotina de exercícios, emagreci, melhorei a alimentação, cuidei do emocional. Tudo isso impactou meu trabalho, meu humor, minha criatividade e minha disposição. Foi uma virada de chave.”

Mas o maior impacto dessa mudança viria depois. Ele, que antes de tudo trabalhava com infraestrutura de TI, percebeu que a transformação que viveu poderia alcançar outras pessoas. E foi assim, sua história virou propósito: nasceu a ideia de criar uma plataforma focada em ajudar pessoas a criarem hábitos saudáveis de vida.

“Quando fui diagnosticado, comecei a participar de grupos de desafios de saúde e os resultados foram muito bons. Acabei transformando essa experiência em uma metodologia que foi implementada em alguns grupos e se tornou uma empresa em 2019 — a Fortalece”, conta.

O que começou como um desafio pessoal se transformou em um projeto que hoje impacta diversas áreas, incluindo a educação em todo o Brasil, com atenção especial a professores e outros profissionais da área.

“Todos me perguntam por que focamos na educação. Minha família sempre esteve ligada à área. Minha irmã e minha esposa são professoras, e minha mãe foi zeladora de escola por mais de 20 anos. Eu via de perto os desafios diários deles e, por isso, decidimos direcionar o foco do projeto a esses profissionais”.

Em 2022, um piloto com 300 professores mostrou um cenário alarmante. “Percebemos que muitos professores tinham indicadores de bem-estar abaixo da média dos outros grupos que atendíamos. Fomos pesquisar e descobrimos dados preocupantes: uma pesquisa da Fundação Nova Escola mostrou que 28% dos professores afirmaram já ter sofrido ou estar com depressão, 61% sentem-se frequentemente ansiosos e 21,5% avaliam sua saúde mental como ruim ou péssima.”

Marcos sabia que precisava agir. Assim, decidiu criar uma segmentação especial aos profissionais da educação – o Fortalece Educação. No ano seguinte, apresentaram o projeto à Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial do Estado do Paraná (SEIA) e foram aprovados para receber apoio financeiro e técnico, aprimorando a tecnologia da solução, principalmente pelo interesse público e alinhamento aos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) propostos.

“Em 2024, a ferramenta foi validada com mais de dois mil profissionais em Campo Mourão, Mamborê e Luiziana, no Paraná, e com os resultados positivos, iniciamos a comercialização da plataforma para outras secretarias de educação do Estado”.

Segundo Marcos, os desafios no campo da educação são profundos e multifacetados. “As rápidas mudanças geracionais, alunos com múltiplos diagnósticos na mesma sala, a falta de apoio de algumas famílias, agressões verbais e até físicas, além da constante cobrança por resultados, geram uma pressão enorme sobre os professores.”

Diante desse cenário, ele ressalta que melhorar a autoestima, o sono e a disposição, além de reduzir a ansiedade, amplia a capacidade cognitiva dos educadores, fortalece a conexão com os alunos e tem o potencial de, literalmente, elevar o nível de ensino no Brasil.

Rinaldi explica que a plataforma Fortalece incentiva hábitos saudáveis por meio da neurociência, muita tecnologia e gamificação. Lá, é possível acessar aulas de yoga, meditação, ginástica laboral, pilates e até receber mensagens motivacionais todas as manhãs.

Em algumas etapas, os participantes recebem desafios e missões semanais, competem de forma amigável com colegas e acumulam pontos à medida que completam suas atividades — como meditar, caminhar ou manter uma alimentação equilibrada. Tudo é acompanhado por um feed de notícias personalizado, que conecta pessoas do mesmo círculo, como uma escola, um bairro ou uma região.

“Temos visto professores perderem peso, recuperarem a autoestima, controlarem a ansiedade e saírem do sedentarismo. Nosso maior legado é o impacto na vida deles. Um pequeno incentivo hoje pode mudar o destino de alguém para uma vida mais longa e feliz.”

Para ampliar esse impacto, nos próximos meses a plataforma estará disponível gratuitamente para profissionais da educação. Essa versão gratuita será oferecida por meio de um termo de cooperação técnica firmado com um número limitado de municípios paranaenses. O objetivo é permitir que redes municipais implementem a solução sem custos, proporcionando aos professores o acesso a ferramentas que promovem saúde, bem-estar e qualidade de vida. Mais informações neste link.