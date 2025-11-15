Paraná acompanha crescimento da TI e se destaca na comunicação entre empresas e público

Dados do Estudo Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2025 indicam que o setor de tecnologia da informação deve crescer quase 9,5% neste ano, acima da média global (8,9%). Já foi assim em 2024, quando o setor no país registrou incremento de 13,9% ante 10,8 da média internacional.

O estudo é da Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), a partir da análise de indicadores da International Data Corporation (IDC). “O Brasil consolidou-se como o maior player de TI da América Latina, respondendo por 34,7% dos investimentos na região”, afirma o levantamento.

Acompanhando essa expansão, as empresas de TI têm cada vez mais apostado em assessoria de imprensa para se comunicar com a sociedade. Sejam organizações como entidades empresariais, corporações e startups, a busca pelo serviço especializado de jornalismo profissional tem se mostrado recorrente.

A Engenharia de Comunicação, com sede no Paraná e atendimento nacional, está entre as agências beneficiadas por esse movimento. Com mais de 20 anos de atuação no mercado (foi fundada em 2004), tem em seu portfólio de clientes empresas de TI dos mais variados portes e que desenvolvem sistemas para as mais diversas atividades econômicas.

São startups, provedores de softwares de gestão especializados em food service, em planejamento financeiro, em gestão de frota, em gestão contábil, fiscal e financeira; em integração e automação de contatos; em educação. Ainda, hub de integração de marketplaces; e ecossistemas múltiplos. A agência atende ainda à regional da Assespro (associação de empresas de TI) no Paraná.

De acordo com a jornalista Patrícia Stedile, fundadora e CEO da Engenharia de Comunicação – especializada em Assessoria de Imprensa -, esse crescimento tornou-se notório nos últimos cinco anos. Com a pandemia de covid-19, a digitalização das atividades obrigatoriamente se acelerou, fomentando o mercado de TI a partir de 2020.

Comunicar-se com o público, via veículos de imprensa, tornou-se necessidade. “O trabalho da assessoria de imprensa é indispensável para que esse diálogo com os meios de comunicação seja qualificado e eficiente”, argumenta Patrícia Stedile, CEO da Engenharia de Comunicação. Em tempos de redes sociais, avalanche de informações e desinformação, o jornalismo profissional é o que atesta credibilidade.

A assessoria de imprensa se mostra aliada também para “traduzir” ao público a complexidade de conceitos e terminologias em torno de produtos e serviços que compõem o mercado de TI. A elaboração de releases não só para a mídia especializada, como para a mídia de pautas gerais, explicando funcionalidades e benefícios, é decisiva para romper barreiras de comunicação.

Por meio de relacionamento com jornais, sites, revistas, rádio e televisão, a assessoria de imprensa faz a ponte entre a demanda, desses veículos, por notícias, e empresas e seus gestores, que precisam de espaço para se comunicar com o público. Um produto ou serviço é apresentado na sua perspectiva de utilidade pública; um executivo de organização como fonte especializada.

Os resultados são visibilidade, com credibilidade, e construção de uma boa reputação. No fim das contas, isso se reverte em reconhecimento da empresa e seu produto ou serviço no mercado, o que beneficia seus negócios. Ou seja, investir em assessoria de imprensa é investir em comunicação e no desempenho da organização.

“Uma boa reputação, criada a partir da comunicação com o público via imprensa, que é uma forma qualificada de se comunicar, gera maior reconhecimento e valorização da marca no mercado, e principalmente credibilidade. Isso atrai consumidores, investidores, parceiros e novos talentos, e fideliza clientes”, avalia a CEO da Engenharia de Comunicação.