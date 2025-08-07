Ovelha ou carneiro? Restaurante especializado em ovinos inaugura em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba ganhou nesta semana um novo (e delicioso) destino gastronômico. O Ovelheiro, especializado em pratos à base de carne ovina, abriu suas portas para os curitibanos no Jockey Plaza Shopping, num espaço que equilibra modernidade com elementos que remetem a uma fazendinha (o espaço kids no meio do espaço que o diga), como uma série de pelegos espalhados pela casa.

Comandado pelo empresário Eliel Haas, também fundador do grupo Rei dos Cordeiros – um dos maiores fornecedores de ovinos do país – o Ovelheiro nasceu do desejo de transformar a carne ovina em protagonista da mesa brasileira, oferecendo receitas autênticas e criativas.

“O cordeiro é uma carne nobre e versátil, mas ainda pouco explorada em restaurantes. Nosso propósito é oferecer uma experiência gastronômica diferenciada, com pratos que combinam tradição, inovação e um toque de conforto. Queremos que cada cliente viva uma experiência acolhedora, mas sem abrir mão da qualidade e da sofisticação”, afirma.

No cardápio, os destaques estão para os cortes especiais de cordeiro, como carré francês, stinco cozido lentamente, o capitão steak (pernil), paleta ao sous vide e as consagradas baguetes de cordeiro, verdadeiros ícones da marca. Para quem busca variedade, o restaurante oferece ainda opções de carnes nobres bovinas, como wagyu, entrecôte e costela em tira, sem abrir mão do protagonismo ovino.

Outro destaque é o empório interno, onde é possível comprar cortes de cordeiro, queijos de leite de ovelha e produtos exclusivos como doces e geleias artesanais. “O empório nasceu para levar a experiência Ovelheiro para dentro da casa do cliente, oferecendo produtos de alta qualidade que refletem nosso cuidado e paixão pelo cordeiro”, explica o empresário.

As sobremesas e os queijos servidos na casa são feitos à base de leite de ovelha, o que torna a experiência mais imersiva no universo ovino.

Para completar a experiência, o restaurante conta com um espaço kids inspirado em uma mini-fazendinha, proporcionando um ambiente lúdico e divertido para as crianças, enquanto os adultos aproveitam a refeição com tranquilidade.

Costela de Cordeiro é um dos pratos oferecidos no Ovelheiro. Foto: Divulgação

Carneiro, cordeiro ou ovelha?

É super comum confundir esses termos. Na verdade, todos eles se referem à mesma espécie de animal, o ovino (Ovis aries), mas em diferentes estágios da vida ou de acordo com o sexo.

Ovelha : É a fêmea adulta. É a matriz do rebanho, responsável por gerar e amamentar os filhotes. É muito conhecida por sua lã e por seu comportamento dócil.

: É a fêmea adulta. É a matriz do rebanho, responsável por gerar e amamentar os filhotes. É muito conhecida por sua lã e por seu comportamento dócil. Carneiro : É o macho adulto da espécie. Geralmente é maior e mais robusto que a ovelha. Os carneiros costumam ter chifres maiores e mais curvados e são os reprodutores do rebanho.

: É o macho adulto da espécie. Geralmente é maior e mais robusto que a ovelha. Os carneiros costumam ter chifres maiores e mais curvados e são os reprodutores do rebanho. Cordeiro: É o filhote do ovino, independentemente de ser macho ou fêmea. O termo é usado para animais jovens, geralmente com menos de um ano de idade.

Em resumo, a diferença é: a ovelha é a mãe, o carneiro é o pai, e o cordeiro é o filho.

Expansão

O Ovelheiro segue em forte expansão: além das unidades em Santa Catarina e Paraná, novas casas serão inauguradas ainda este ano em Porto Alegre, Chapecó, Ponta Grossa, Porto Belo e Sinop. Até o final de 2026, a marca projeta chegar a 30 restaurantes em todo o Brasil.

Em Curitiba, a casa funcionará diariamente, de domingo a sexta-feira, das 11h às 22h, e aos sábados, das 11h às 23h. o Jockey Plaza Shopping fica na Rua Konrad Adenauer, 370 – Tarumã.