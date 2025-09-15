Oskar Metsavaht participa de evento sobre sustentabilidade em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A marca Osklen e o Pátio Batel, shopping em Curitiba, promovem nesta terça-feira (16), às 17 horas, uma conversa com Oskar Metsavaht – fundador da Osklen e do Instituto-E, Embaixador da Boa Vontade da UNESCO para Sustentabilidade e da Década dos Oceanos 2021-2030. O encontro, que ocorre durante a mostra “Vestir o Olhar” será conduzido por Carolina Loch, Diretora de Implantação do Centre Pompidou Paraná.

Ao longo da conversa, Metsavaht apresentará seu curta-metragem “Caiçara”, compartilhando reflexões sobre a relação do homem com a natureza e a cultura oceânica. Em seguida, o estilista receberá convidados em uma recepção exclusiva na loja Osklen, localizada no térreo do shopping.

Caiçara: cinema como reflexão sobre oceanos e ancestralidade

O curta Caiçara convida o público a refletir sobre pesca responsável, saberes ancestrais e a preservação dos oceanos. Filmada em uma das mais antigas colônias de pesca artesanal do Brasil, mas que poderia representar qualquer comunidade do mundo, a produção integra a antologia INTERACTIONS, projeto da ONG suíça Art for the World, que reúne obras de 12 cineastas internacionais, entre eles Isabella Rossellini e Faouzi Bensaïdi.

Segundo Oskar Metsavaht, “mergulhamos em um onírico de oceanos, que nos leva a pensar sobre a relação do homem com a natureza. Aquele menino somos nós, e precisamos reavaliar nossa relação com essa imensidão que tanto nos entrega. Essa é minha provocação – desenvolver essa cultura oceânica junto à sociedade partindo da consciência de valores e atitudes”.

“Caiçara” estreou mundialmente no Festival de Cinema de Roma 2022, com passagens por cidades como Florença, Milão e Veneza (Itália), Goa (Índia), Genebra (Suíça) e Montreal (Canadá), durante a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade (COP15).

O curta recebeu Menção Honrosa no FESTin – Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa (Portugal), 8th International Environmental Film Festival da Patagônia e no Pianeta Mare Film Festival, entre exibições em outros festivais de cinema ao redor do mundo.

Serviço

Talk com Oskar Metsavaht e Carolina Loch

Data: 16 de setembro (terça-feira)

Horário: 17h

Local: Shopping Pátio Batel

Endereço: Pátio Batel (Av. do Batel, 1868 – Batel, Curitiba – PR, 80420-090)