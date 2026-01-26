Natura lança promoção com até 40% de desconto em perfumes queridinhos da marca

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Natura apresenta o Movimento Brasil Perfumado, um período de promoção especial que celebra a força da perfumaria da marca com condições imperdíveis em fragrâncias consagradas, como Kaiak, Una, Essencial, Humor e Natura Homem.

Um dos grandes destaques do movimento é o Kaiak Aventura Masculino. Com uma mecânica de compre 2 e pague 1, a ação convida os consumidores a vivenciarem o frescor característico de Kaiak Aventura em dose dupla, ideal para garantir o estoque ou presentear com a fragrância que agrada o olfativo do homem brasileiro.

Kaiak é a marca número 1 de perfumaria nos lares brasileiros e se destaca por traduzir a perfumaria fresca. Kaiak Aventura Masculino traz um caminho olfativo Aromático Cítrico Amadeirado, que combina o frescor cítrico e vibrante da bergamota com notas de musk e madeiras cremosas como o sândalo.

Assim como Kaiak, a fragrância Una Blush, participa do movimento com o menor preço do ano. Una é reconhecida como uma das marcas queridinhas das redes sociais, e Una Blush ganhou destaque ao viralizar no TikTok, conquistando uma nova geração de consumidoras.

Com um caminho olfativo adocicado intenso, Una Blush é uma fragrância marcante e sofisticada, que combina o adocicado da baunilha com a opulência da flor de laranjeira, envolvidas por notas de bergamota, gengibre e um toque de breu branco.

Além dos destaques Kaiak e Una Blush, a perfumaria Natura tem condições especiais em outras fragrâncias do portfólio. Marcas como Essencial, Natura Homem, Humor e Luna ganham descontos que chegam a 40%. Entre os femininos, Meu Primeiro Humor e Luna Clássico contam com 35% de desconto, e Essencial Exclusivo Feminino apresenta redução superior a 30%.

Com a promoção um xêro pra mim, a Natura reforça a liderança na perfumaria nacional e convida os consumidores a aproveitarem condições especiais. As ofertas são válidas por tempo limitado e estão disponíveis com as Consultoras de Beleza, nas lojas físicas e no site oficial da marca.