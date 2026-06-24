Natura inaugura serviços de bem-estar em seis cidades do Paraná; veja quais

A Natura vai ampliar sua atuação no Paraná com a chegada da Bluma, plataforma de serviços de bem-estar da empresa, a seis cidades do estado. A expansão contempla Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu e faz parte de um plano nacional que levará a operação para mais de 35 novos mercados brasileiros.

A iniciativa marca mais um passo da companhia na diversificação dos negócios. Conhecida pelos cosméticos e produtos de beleza, a Natura agora amplia a oferta de serviços de autocuidado, conectando consumidores a profissionais especializados por meio de uma plataforma digital.

Entre os serviços disponíveis estão massagens e protocolos desenvolvidos pela terapeuta Renata França, referência nacional em drenagem linfática e técnicas de massagem estética. Profissionais certificadas atenderão os clientes em domicílio mediante agendamento.

Natura no Paraná

Segundo a empresa, a Natura avaliou o potencial de 50 municípios brasileiros antes de definir as cidades que receberão a expansão da plataforma. Mais de 75% das novas operações estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste.

Além de ampliar as opções de serviços para os consumidores, a expansão também pretende aumentar a rede de profissionais parceiras da plataforma. Isso cria novas oportunidades de atuação para terapeutas e especialistas em bem-estar.

Fundada em 1969, a Natura é uma das maiores empresas brasileiras do setor de beleza e cuidados pessoais. A companhia atua em 14 países da América Latina. Agora aposta na expansão de serviços como estratégia para complementar o negócio tradicional de venda de produtos.