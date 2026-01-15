Natura aposta na memória olfativa e relança perfumes clássicos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Alguns cheiros ficam. Eles atravessam o tempo, acompanham histórias e despertam emoções antes mesmo de serem reconhecidos racionalmente. Do ponto de vista da neurociência, o olfato tem um caminho único no cérebro, com acesso direto às áreas ligadas à emoção e à memória. É a partir desse entendimento, científico e emocional, que a Natura, líder em perfumaria no Brasil, decidiu retomar fragrâncias marcantes da sua perfumaria.

Ao entrar em contato com uma fragrância marcante do passado, o corpo tende a reagir de forma quase imediata. “É comum que a respiração se torne mais lenta, a frequência cardíaca diminua e surja uma sensação de afetiva de conforto”, explica Artur Placeres Neto, Ph.D., Gerente Científico Sênior de Ciência de Fragrâncias da Natura.

Segundo Artur, isso acontece porque o cérebro armazena o cheiro junto com a emoção vivida naquele momento. “Quando o cheiro reaparece, a memória volta inteira, não só a lembrança, mas o sentimento associado a ela”, explica.

Foi pensando nesse reencontro com as fragrâncias que a Natura resolveu apostar em cheiros conhecidos da perfumaria.

Entre as fragrâncias mais lembradas nesse movimento ‘cheiro de saudade’ estão Natura Shiraz, um amadeirado especiado com jasmim e rosas; Natura Revelar, clássico da perfumaria da marca; Natura Hoje Masculino e Hoje Feminino, deo colônias ideais para o dia a dia; e Urbano, fragrância masculina. Antigos sucessos e recorrente solicitados pelos consumidores, essas fragrâncias retornam ao portfólio da Natura.

Os produtos podem ser encontrados com as Consultoras de Beleza, nas lojas físicas da Natura ou no e-commerce.

Confira os perfumes da Natura que retornaram ao catálogo por período limitado

Revelar – R$ 199,00

Fragrância envolvente, intensa e sofisticada, onde à doçura licorosa da baunilha e do cumaru se entrelaçam ao bouquet floral e ao toque aveludado das madeiras.

Shiraz – R$168,90

Amadeirado especiado. Jasmin e rosa se unem à sensualidade da canela e do cardamomo, envoltos pelas madeiras nobres de sândalo e cedro, com o toque sedutor do âmbar que revela sua sofisticação

Hoje Masculino – R$168,90

Amadeirado aromático. Combinação elegante das madeira de cedro e sândalo com o toque único de cardamomo com o frescor de limão e menta.

Hoje Feminino – R$168,90

Floral cítrico. Uma harmonia elegante de notas de rosa e violeta, revelada pelo frescor luminoso do toque cítrico da bergamota.

Urbano – R$168,90

Aromático Aquoso. Frescor inesperado de nuances borbulhantes de cítricos e especiarias se unem ao exclusivo akigalawood, madeira inédita na perfumaria mundial, trazendo uma assinatura única e surpreendente.