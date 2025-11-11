Mofo, manchas e prejuízo? Como guardar peças de couro com 5 dicas práticas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Manchas esbranquiçadas, cheiro forte, textura pegajosa ou pontos de mofo. Se você teve ou tem peças de couro como jaquetas, bolsas e calçados, com certeza já se deparou com esses problemas comuns que aparecem quando as peças ficam guardadas por muito tempo, especialmente em regiões úmidas ou em armários pouco ventilados.

Além do incômodo, a falta de cuidado pode causar danos irreversíveis ao couro, como ressecamento, escurecimento, perda de brilho e deformações. Para o consumidor, isso significa redução da durabilidade da peça e gasto extra para recuperar ou substituir um item que, muitas vezes, é um investimento alto no guarda-roupa.

“O couro é um material nobre, mas altamente sensível a variações de umidade e armazenamento inadequado. Pequenos cuidados no dia a dia fazem diferença direta na vida útil da peça e no bolso do consumidor”, explica Deborah Vasques, CEO da Id Corium, grife especializada em confecção de couro.

Para fugir do prejuízo e preservar suas peças de couro intactas fora da estação 5 dicas simples e acessíveis para conservar suas peças fora da temporada e evitar prejuízos.

1. Limpe e deixe arejar antes de guardar

Um pano macio e seco já resolve. Remover poeira, suor e resíduos do uso diário evita manchas e impede que a umidade fique presa no couro: um dos principais gatilhos para fungos. Depois de limpar, deixe a peça descansar por algumas horas em local fresco e ventilado.

2. Substitua o plástico por tecido respirável

Sacos plásticos abafam e criam um microambiente úmido, ideal para mofo. A solução acessível é usar fronhas de travesseiro ou pedaços de lençol como capa. O couro precisa respirar para manter sua estrutura natural.

3. Use papel simples para preservar o formato

Bolsas e botas guardadas vazias tendem a “murchar”. Para evitar deformações, preencha com folhas de papel já usado, jornal seco ou roupas leves dobradas. Isso ajuda a manter o formato sem gastar nada.

4. Guarde em locais altos e secos, evitando cantos fechados

Partes baixas do armário acumulam umidade. Prefira prateleiras mais altas e abra o armário diariamente por alguns minutos para ventilar. A circulação de ar é a melhor aliada contra odores e fungos.

5. Use alternativas caseiras para controlar a umidade

Não precisa de produtos específicos: potinhos com arroz cru ou saquinhos de algodão com bicarbonato ajudam a absorver a umidade do ambiente. Basta deixar próximo às peças – nunca em contato direto com o couro.

