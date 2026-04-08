McDonald’s lança menu da Copa 2026 com sanduíches temáticos

A menos de 70 dias do início da Copa do Mundo FIFA 2026, o McDonald’s lançou a nova edição do menu temático “Seleções do Méqui”. A campanha reúne sanduíches inspirados em países participantes do torneio, como Brasil, Argentina, Alemanha, México, França, Itália e Estados Unidos.
Além dos hambúrgueres, o cardápio inclui itens exclusivos para o combo brasileiro, como McFritas, McShake e McFlurry temáticos. A linha também traz novidades no McCafé, com bebidas inspiradas no Canadá, disponíveis nas versões quente e gelada.
A dinâmica de venda segue o modelo adotado em edições anteriores: o sanduíche do Brasil fica disponível todos os dias, enquanto os demais entram no cardápio em dias específicos da semana.
Conheça, a seguir, o menu:
Combo BRASIL (disponível todos os dias)
Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho sabor vinagrete, farofa defumada, cebola fresca, tomate, bacon, molho sabor churrasco e queijo sabor emental.
O combo inclui ainda:
- McFlurry Brasil (baunilha com caramelo, coco e farofa crocante)
- McShake Brasil (com leite, baunilha, caramelo e coco)
- McFritas Brasil (com maionese verde e bacon crispy)
ESPANHA (segunda-feira)
Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho sabor páprica, cebola fresca, tomate, copa fatiada e queijo sabor emental.
ARGENTINA (terça-feira)
Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, maionese sabor chimichurri, cebola fresca, alface, tomate, bacon, e queijo sabor emental.
ALEMANHA (quarta-feira)
Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho de mostarda escura, cebola fresca, cebola crispy, tomate, bacon e queijo sabor emental.
MÉXICO (quinta-feira)
Sanduíche feito com pão tipo brioche, empanado de frango sabor nacho, molho sabor nacho jalapeño, cebola fresca, alface, tomate e queijo sabor cheddar.
EUA (sexta-feira)
Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho Ranch, molho barbecue, bacon e queijo sabor cheddar.
ITÁLIA (sábado)
Sanduíche feito com pão tipo brioche, polpettone, molho de tomate e queijo sabor emental.
McCafé Canadá
Famoso café do Méqui, feito com grãos arábica, 100% nacional e certificado, combinado com leite integral, xarope sabor maple, que pode ser servido quente ou frio.