McDonald’s lança menu da Copa 2026 com sanduíches temáticos

Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 08/04/26 13h52
Imagem mostra o craque Cafu segurando uma bandeja com sanduiches do McDonald´s
Foto: Divulgação/McDonald´s.

A menos de 70 dias do início da Copa do Mundo FIFA 2026, o McDonald’s lançou a nova edição do menu temático “Seleções do Méqui”. A campanha reúne sanduíches inspirados em países participantes do torneio, como Brasil, Argentina, Alemanha, México, França, Itália e Estados Unidos.

Além dos hambúrgueres, o cardápio inclui itens exclusivos para o combo brasileiro, como McFritas, McShake e McFlurry temáticos. A linha também traz novidades no McCafé, com bebidas inspiradas no Canadá, disponíveis nas versões quente e gelada.

A dinâmica de venda segue o modelo adotado em edições anteriores: o sanduíche do Brasil fica disponível todos os dias, enquanto os demais entram no cardápio em dias específicos da semana.

Conheça, a seguir, o menu:

Combo BRASIL (disponível todos os dias)

Imagem mostra o Mc Brasil, temático para a Copa do Mundo de 2026.
Foto: Divulgação/McDonald´s

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho sabor vinagrete, farofa defumada, cebola fresca, tomate, bacon, molho sabor churrasco e queijo sabor emental.

O combo inclui ainda:

  • McFlurry Brasil (baunilha com caramelo, coco e farofa crocante)
  • McShake Brasil (com leite, baunilha, caramelo e coco)
  • McFritas Brasil (com maionese verde e bacon crispy)

ESPANHA (segunda-feira)

Imagem mostra o Mc Espanha, temático para a Copa do Mundo de 2026.
Foto: Divulgação/McDonald´s

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho sabor páprica, cebola fresca, tomate, copa fatiada e queijo sabor emental.

ARGENTINA (terça-feira)

Foto: Divulgação/McDonald´s

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, maionese sabor chimichurri, cebola fresca, alface, tomate, bacon, e queijo sabor emental. 

ALEMANHA (quarta-feira)

Imagem mostra o Mc Alemanha, temático para a Copa do Mundo de 2026.
Foto: Divulgação/McDonald´s

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho de mostarda escura, cebola fresca, cebola crispy, tomate, bacon e queijo sabor emental.  

MÉXICO (quinta-feira)

Imagem mostra o Mc México, temático para a Copa do Mundo de 2026.
Foto: Divulgação/McDonald´s

Sanduíche feito com pão tipo brioche, empanado de frango sabor nacho, molho sabor nacho jalapeño, cebola fresca, alface, tomate e queijo sabor cheddar. 

EUA (sexta-feira)

Imagem mostra o Mc Estados Unidos, temático para a Copa do Mundo de 2026.
Foto: Divulgação/McDonald´s

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho Ranch,  molho barbecue, bacon e queijo sabor cheddar.

ITÁLIA (sábado)

Imagem mostra o Mc Itália, temático para a Copa do Mundo de 2026.
Foto: Divulgação/McDonald´s

Sanduíche feito com pão tipo brioche, polpettone, molho de tomate e queijo sabor emental. 

McCafé Canadá

Famoso café do Méqui, feito com grãos arábica, 100% nacional e certificado, combinado com leite integral, xarope sabor maple, que pode ser servido quente ou frio.

