Marca paranaense de moda fitness tem nova embaixadora

A marca paranaense Alto Giro acaba de revelar sua grande aposta para a próxima temporada: a coleção Outono 26 Conexão, que vai além de uma simples linha de produtos ao oferecer peças que combinam cores e texturas em looks completos e coordenados. Com a assinatura de Thássia Naves e Sabrina Sato, a coleção celebra a união entre mente e movimento, transformando a moda em aliada essencial na busca pelo equilíbrio diário.

A nova coleção se destaca pela aplicação de tecnologia inteligente combinada com apelo sensorial. As peças, inspiradas na natureza, trazem uma estética humana, consciente e vibrante. “Mover-se é existir. Em um mundo que nunca desacelera, o corpo pede liberdade. Na Alto Giro, criamos para acompanhar esse ritmo: peças que unem tecnologia, conforto e moda. Pensadas para estimular o movimento e transformar o bem-estar em parte da rotina,” afirma Josete Recco, fundadora e diretora de estilo da Alto Giro.

O conceito central da Conexão gira em torno da mulher contemporânea em seus múltiplos papéis. Cada detalhe foi pensado para refletir força e liberdade, unindo conforto absoluto, sofisticação e design de performance. A Alto Giro busca transformar a roupa em uma verdadeira extensão de quem a veste. “A coleção Outono 2026 nasce da mistura de cores inusitadas, criando uma identidade envolvente, cheia de energia e expressão. Porque, quando o corpo se move, tudo flui”, completa Josete.

Colaboração que reforça posicionamento

A Alto Giro consolida seu posicionamento que integra performance esportiva às tendências de moda através de uma colaboração estratégica com suas embaixadoras. Neste lançamento, a linha Brisa, uma das que compõem a Coleção Outono 26 assinada por Thássia Naves, aprofunda a relação já estabelecida entre a empresária e a marca.

Natural de Uberlândia e reconhecida mundialmente pela lista BoF 500 como uma das pessoas mais influentes da indústria da moda, Thássia traz sua identidade para peças modernas e cheias de personalidade. A família Brisa foi desenhada para inspirar atitude, frescor e equilíbrio, acompanhando cada momento da rotina de quem não para.

Segundo Vanessa Miho, coordenadora de estilo da Alto Giro, as peças da família Brisa foram concebidas para unir conforto, performance e expressão, traduzindo o bem-estar em movimento.

“Texturas, cores e formas se conectam para criar peças que acolhem, despertam os sentidos e acompanham o ritmo do dia a dia com leveza. Com as cores mais vivas em contraste com bases neutras, criamos pontos de destaque que trazem energia e identidade às peças. Os detalhes ganham protagonismo, a textura canelada aparece como elemento-chave, reforçando sensorialidade e conforto, enquanto as estampas laterais, inspiradas em grafismos que remetem ao xadrez, adicionam informação de moda e assinatura visual, com a presença da logo AG de forma sutil e ligada à tendência”, afirma Vanessa.

Esta parceria estratégica conecta a curadoria refinada de Thássia à personalidade vibrante de Sabrina Sato, consolidando o compromisso da marca em oferecer peças que combinam funcionalidade e estilo com máxima expressão. A família Brisa será apresentada oficialmente em 23 de fevereiro, seguida pelo lançamento da linha assinada por Sabrina Sato, prevista para março.