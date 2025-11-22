Marca de motos elétricas inaugura primeira unidade no Paraná em bairro de Curitiba 

O bairro Cabral foi o primeiro a receber uma unidade da Yadea Eletra em Curitiba. A marca, reconhecida mundialmente no segmento de veículos elétricos de duas rodas, escolheu a região para inaugurar sua presença no estado. A concessionária funciona na Rua dos Funcionários, no número 960, e abre de segunda-feira a sábado, oferecendo atendimento contínuo ao público.

No cenário dos veículos elétricos, o Paraná está inserido no plano de expansão nacional da Yadea Eletra. A meta é alcançar até 300 unidades até 2028, o que orienta a abertura de novas lojas em diferentes regiões. Outras seis unidades já estão previstas para o estado.

Nos próximos meses, a empresa deve ampliar essa atuação com a abertura de uma nova loja no bairro Rebouças, também em Curitiba. Serão outras duas no Litoral, localizadas em Paranaguá e Guaratuba, e três no interior, com inaugurações programadas para Londrina, Maringá e Paranavaí.

Segundo Leise Braga, sócia responsável pelas unidades de Curitiba e do Litoral, toda a operação foi organizada com foco em inovação e sustentabilidade. Ela explica que as lojas adotam práticas ambientais que incluem a reciclagem de materiais de embalagem, o descarte adequado de baterias e o uso de carregadores inteligentes que interrompem automaticamente o consumo energético quando a carga é concluída.

“A chegada da Yadea Eletra a Curitiba representa inovação para o mercado local e para o setor da distribuição de veículos. Com a crescente demanda do paranaense por mobilidade, baixo custo de deslocamento e praticidade no trânsito, os autopropelidos se apresentam como uma opção sustentável. Além disso, são veículos versáteis para trabalho, faculdade, academia e lazer nos finais de semana. E, por serem elétricos, contribuem para reduzir a poluição sonora dos grandes centros urbanos”, destaca.

Veículos têm controles feitos via aplicativo

Com um catálogo amplo, a marca oferece motocicletas que se destacam no mercado por serem as únicas com garantia de dois anos, reforçando a confiabilidade dos modelos. As motos contam com monitoramento em tempo real do consumo de energia, além de controles integrados por aplicativo, que ampliam a autonomia do usuário.

O sistema inclui ainda uma bateria removível e recarregável em qualquer tomada comum, característica que facilita o uso diário e reduz a dependência de pontos específicos de recarga. Os preços variam de R$ 9,9 mil a R$ 28 mil, de acordo com as preferências e necessidades dos consumidores.

Entre os modelos disponíveis, um dos principais destaques é o Yadea Keenes, uma motocicleta urbana que interpreta velocidades de até 100 km/h com uma potência nominal de 5500W, atendendo perfis que buscam desempenho aliado à mobilidade elétrica.

Pelo site oficial da marca, é possível agendar um Test Ride e experimentar alguns dos modelos disponíveis, permitindo que o cliente conheça de perto o funcionamento dos veículos. A loja em Curitiba atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Serviço

Yadea Eletra Curitiba

Endereço: Rua dos Funcionários, nº 960, no bairro Cabral

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h

