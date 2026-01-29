Jurado curitibano representa o Brasil na “Copa do Mundo” do martelinho de ouro, nos EUA

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O martelinho de ouro brasileiro voltou a ocupar o centro do mapa mundial da reparação automotiva. Até o dia 31 de janeiro, o curitibano Herivelto Malosti será um dos juízes da Mobile Tech Expo (MTE), em Orlando, nos Estados Unidos, no Rosen Shingle Creek. A edição comemora os 25 anos do evento e promete ser a maior da história da profissão. Considerada a “Copa do Mundo” do Paintless Dent Repair (PDR), a feira reúne cerca de 30 mil profissionais, fabricantes, seguradoras e especialistas de todos os continentes.

Malosti já atua como juiz técnico nos principais campeonatos internacionais da modalidade, consolidando-se como referência mundial. Hoje, ele integra o seleto grupo de especialistas responsáveis por avaliar desempenho, precisão e acabamento em competições de altíssimo nível técnico.

“Ser convidado para julgar competições desse nível é o reconhecimento de uma trajetória construída com muito critério técnico e responsabilidade. Quando estou como juiz, não represento apenas a minha carreira; represento a escola brasileira de martelinho de ouro, que hoje é respeitada no mundo inteiro”, afirma.

O reconhecimento internacional não veio por acaso. Atualmente, além de atuar no Mobile Tech Expo (MTE), Herivelto é jurado em outro grande evento dos Estados Unidos, a PDR Expo, em Las Vegas. Também faz parte da comissão julgadora do Detail Fast Brasil, no Brasil, e da DB Expo, na Itália.

Nessas disputas, os competidores enfrentam desafios técnicos rigorosos, com critérios padronizados de avaliação que garantem igualdade de condições, um modelo que busca medir, de forma objetiva, a excelência técnica, a leitura do dano e a qualidade do acabamento final.

“São provas que exigem precisão absoluta. Cada detalhe conta, do primeiro toque à finalização”, explica Malosti.

Além das arenas de competição, Herivelto ocupa um papel importante no desenvolvimento institucional da profissão. Ele é diretor-adjunto de Relações Internacionais do Sindifupi (SP), onde atua na construção de pontes entre profissionais brasileiros e centros de excelência no exterior, fortalecendo a presença do Brasil no circuito global do PDR.

Seu nome também está ligado à associação NAPDRT Nation Aliance Paintless Dent Repair Techinician entidade sempre presente em feras e work-shop oferecendo classes visando o progresso da indústria PDR.

A empresa fundada por Malosti, a ARAL H. M. MERCOSUL LTDA é hoje a única empresa brasileira do setor com certificação ISO 9001 em PDR, um selo raro mesmo em mercados mais maduros. Soma-se a isso certificações Americanas em ARC CERTIFIED e VALE TRAINNING SOLUCIONS PDR CERTIFICATIONS , onde conquistou os maiores graus de certificações da profissão como: MASTER CRAFTSMAN CERTIFICATE, PDR REPAIR MASTER TECHNICIAN CERTIFIELD, HAIL REPAIR MASTER TECHINICIAN CERTIFIELD, entidades Americanas responsáveis por certificar os mais altos padrões técnicos da profissão.

Com a reputação consolidada, veio também a demanda por formação. Profissionais de diferentes países passaram a buscar em Malosti não apenas técnica, mas método. Foi então que ele criou um canal no YouTube voltado ao ensino dos fundamentos do PDR, escreveu dois e-books, lançou o livro físico “Profissão Martelinho Granizo – O Trabalho que Cai do Céu”, estruturou cursos online e presenciais e, agora, prepara um aplicativo voltado à formação técnica e à padronização de processos.

“A lataria devolve o que você oferece. Se você entrega pressa, ela te devolve imperfeição. Se você entrega dedicação, ela te devolve forma”, destaca.

Em workshops e eventos ao redor do mundo, Malosti demonstra a técnica, contribuindo para a expansão global do martelinho de ouro brasileiro. “Quando apresento o martelinho de ouro lá fora, não estou mostrando apenas um serviço. Estou mostrando uma parte do Brasil, criativa, engenhosa, que resolve problemas com habilidade e sensibilidade”.

Esse legado ultrapassa o campo técnico. A ARAL H. M. MERCOSUL está hoje no radar das grandes montadoras de automóveis do Brasil, como: Renault, Nissan, Chevrolet, Hiunday e Wolkisvagen, onde se acumulam um histórico de mais de 25 mil automóveis reparados em tempo recorde seguindo todos os critérios mais rigorosos de organização qualidade e segurança, proporcionando economia estrema e controle do fluxo logístico através de um vasto conhecimento, método impecável e excelência técnica.

“Estar nesses eventos como juiz mostra que o Brasil não apenas executa bem, mas ajuda a definir os padrões globais da profissão”, conclui.

