Instituto Natura e Pantys lançam calcinha absorvente com lucro revertido a causas sociais

A menstruação faz parte da vida das mulheres, mas ainda é cercado por estigmas e tabus. Com o objetivo de ampliar o debate sobre o tema, o Instituto Natura, organização sem fins lucrativos do ecossistema Natura e Avon com ações voltadas para os Direitos e a Saúde das Mulheres, Educação e Consultoras de Beleza, em parceria com a Pantys, primeira marca de calcinhas absorventes da América Latina e única clinicamente testada do mundo, apresentam uma collab exclusiva: uma calcinha absorvente reutilizável, que entrega conforto, cuidado e propósito.

Disponível nos tamanhos P ao GG, o produto, que pode ser usado por até 12 horas, é clinicamente e dermatologicamente testado, respirável, antibacteriano, antiodor e vegano. Mais ecológicas e sustentáveis do que os absorventes descartáveis, as calcinhas menstruais surgem como uma alternativa que reduz o impacto ambiental e amplia as opções de escolha das mulheres em relação ao ciclo menstrual. A novidade chega ao mercado no valor de R$ 57.

A collab também nasce com compromisso social: todo o lucro obtido com as vendas nos canais da Natura e da Avon será integralmente destinado às ações do Instituto Natura voltados ao cuidado com a saúde das mamas e ao enfrentamento à violência contra mulheres. Já a Pantys destinará 20% do lucro das vendas realizadas nos canais físicos e online ao Projeto Arrastão, apoiando diretamente adolescentes de 13 anos atendidas pelo programa. A iniciativa inclui a doação de kits da marca para todas as alunas da turma, além da realização de uma aula sobre saúde feminina e ciclo menstrual, conduzida por uma ginecologista parceira, prevista para maio, em conexão com o Dia Internacional da Dignidade Menstrual (28 de maio).

Foto: Divulgação Natura

“A Avon e a Natura carregam uma história centenária de diálogo direto com as mulheres brasileiras. Nossa expertise em vendas por relacionamento, aliada à força de milhões de consultoras e consultores, nos permite democratizar o acesso a produtos que geram impacto social real. Já fazemos isso com as linhas Ofertas do Bem, da Avon, e Natura Crer Para Ver. Agora, com a Pantys, não será diferente: o lucro das vendas será revertido para as causas ligadas ao cuidado com a saúde das mamas e o fim da violência contra mulheres no Brasil, ampliando o alcance de causas que fazem parte da nossa razão de existir”, afirma Letícia Passini, gerente de Reputação e Comunicação do Instituto Natura.

A iniciativa reforça que falar sobre menstruação é falar de saúde integral, autoestima e liberdade. Em um mercado em constante transformação, impulsionado pela busca por soluções mais sustentáveis, tecnológicas e alinhadas ao autocuidado, a parceria aparece com o intuito de ampliar a conscientização sobre o ciclo feminino, promover educação e fortalecer a liberdade de escolha.

Além da mensagem e do produto, o projeto foi estruturado estrategicamente para ampliar o acesso à calcinha menstrual. Pela primeira vez em uma collab, a distribuição ganha protagonismo ao integrar não apenas os canais próprios das marcas, mas também a rede de Consultoras de Beleza Natura e Avon, levando o diálogo sobre autonomia menstrual a milhões de pessoas em todo o país e fortalecendo ainda mais a relevância e a escala do lançamento no mercado.

“Na Pantys, acreditamos que falar sobre menstruação é falar sobre saúde e, principalmente, dignidade menstrual. Ainda hoje, milhões de meninas e mulheres enfrentam barreiras de acesso a produtos adequados, informação e acolhimento. Essa parceria com o Instituto Natura reforça nosso compromisso de ampliar esse acesso por meio de inovação e sustentabilidade, transformando o cuidado com o ciclo em um direito e não em um privilégio”, complementa Emily Ewell, CEO e cofundadora da Pantys.

Calcinha menstrual causa menos impactos no meio ambiente

De acordo com a campanha Ciclo Clean, lançada em 2025 pela Pantys, o impacto ambiental dos produtos descartáveis é preocupante: um único absorvente pode ser composto por até 90% de plástico. Ao longo da vida, uma pessoa que menstrua utiliza, em média, mais de 15 mil itens descartáveis — materiais que podem levar centenas de anos para se decompor na natureza.

Por isso, além de promover mais autonomia menstrual, o uso da calcinha absorvente Pantys e Instituto Natura gera impacto ambiental positivo: em quatro anos, é possível reduzir o descarte de até 780 absorventes, o que equivale a aproximadamente 27,3 kg de lixo a menos no meio ambiente.

A calcinha absorvente Pantys e Instituto Natura está disponível com a Consultora de Beleza Natura e Avon mais próxima de você e nos sites da Natura, Avon e Pantys.