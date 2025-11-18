Inspirado em Stranger Things, McDonald’s lança cardápio com sanduíche invertido

Em uma parceria com a série da Netflix, Stranger Things, o McDonald’s irá lançar uma linha especial de itens temáticos, que vai transportar os fãs da série para o universo dos anos 80, juntamente com os mistérios sobrenaturais. A parceria, que promete matar a Fome Estranha de Méqui, vai contar com seis novidades no cardápio, que atravessaram o portal do “Mundo Invertido”, por tempo limitado!

No cardápio, os fãs vão poder curtir o Stranger Burger Sandwich, feito com hambúrguer 100% carne bovina, e o Stranger Chicken Sandwich, feito com filé empanado de carne 100% peito de frango, que trazem os pães com a base e o topo invertidos, dando um toque de “Mundo Invertido”! Os sanduíches têm ainda molho barbecue com toque de maple, cebola crispy, bacon, queijo cheddar e maionese. Para acompanhar os sanduíches de outro mundo, a Hawkins McFloat é a Coca-Cola com bebida láctea sabor baunilha no topo.

As opções de sobremesa contam com a Walkie Torta, icônica Tortinha do McDonald’s, desta vez com recheio de frutas vermelhas e massa de cacau, enquanto o Scoops Sundae traz calda de morango e flocos de arroz com cobertura sabor caramelo com especiarias. E para os fãs do tradicional cascão do Méqui, o Code Red McColosso acompanha calda de chocolate ou caramelo, os deliciosos flocos de arroz com cobertura sabor caramelo com especiarias e Biju Black, perfeito para quem ama os visuais da série.

Para deixar tudo ainda mais especial, os produtos serão servidos em embalagens exclusivas, como o combo com sobremesa, que será oferecido em um box cheio de referências à série.

“O lançamento da 5ª temporada de Stranger Things é um dos grandes momentos do ano e sabemos que quando algo extremamente aguardado está por vir, nossos clientes já ficam na expectativa! Nos juntamos à Netflix para unir as referências da série ao gostinho irresistível de Méqui, oferecendo uma experiência realmente única”, afirma Ilca Sierra, Diretora de Marketing da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Os novos itens estarão disponíveis em pré-venda pelo app do Méqui a partir desta quarta-feira (18/11), com lançamento oficial no dia 25 de novembro em todos os restaurantes da marca no Brasil. Além do McDelivery pelo app do Méqui, o McDonald’s também vai contar com parceria exclusiva com o iFood, a partir de 25 de novembro, com entrega grátis em todos os pedidos de McOferta de Stranger Things.