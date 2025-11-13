Incorporadora de Curitiba lança plataforma gratuita de treinamentos para corretores imobiliários

A incorporadora paranaense GT Building acaba de lançar uma plataforma gratuita e exclusiva de treinamentos voltada a corretores de imóveis de alto padrão, marca registrada da incorporadora. A iniciativa integra o programa de educação corporativa da empresa e tem como objetivo contribuir para o aprimoramento profissional do setor, oferecendo conhecimento acessível e de qualidade.

Esse movimento segue uma tendência que ganha força no mundo a cada ano. Em 2024, a Associação de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) divulgou a Pesquisa Panorama do Treinamento no Brasil. O levantamento revelou que há uma média de 23 horas de treinamento por colaborador no Brasil – enquanto nos Estados Unidos é de 33 horas. Por outro lado, o investimento em educação corporativa no Brasil vem crescendo em média 6% nos últimos anos.

A nova plataforma, aberta a qualquer interessado, reúne videoaulas e conteúdos temáticos que abordam sustentabilidade, localização, diferenciais construtivos, estratégias de vendas, tendências do mercado imobiliário e sobre os empreendimentos e projetos da incorporadora. O ambiente já conta com 13 videoaulas disponíveis, e o conteúdo será continuamente atualizado com novos módulos e materiais complementares.

Ao concluir os cursos, os participantes recebem o título de GT Expert, certificação que reconhece o domínio do corretor sobre o portfólio da GT Building e seu padrão de qualidade. O selo simboliza a expertise adquirida e o alinhamento com a excelência que caracteriza os empreendimentos da marca.

“Acreditamos que o conhecimento é a base para transformar o mercado imobiliário e fortalecer as parcerias com os corretores. Com essa plataforma, queremos democratizar o acesso à informação e oferecer uma ferramenta prática, moderna e gratuita para todos os profissionais que desejam se destacar”, ressalta o diretor de vendas, Zemyr Werner.

A plataforma já está disponível e pode ser acessada gratuitamente pelo link. Para participar, basta realizar o cadastro e iniciar os cursos disponíveis. Com essa iniciativa, a GT Building reforça seu compromisso com a valorização do corretor imobiliário, promovendo a capacitação contínua e o fortalecimento de toda a cadeia do setor.