Gigante paranaense vai cuidar do sorriso dos atletas olímpicos do Brasil

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) acaba de anunciar a Neodent, marca paranaense com foco em soluções odontológicas, como sua patrocinadora oficial. Mais que um acordo institucional, a parceria nasce de uma visão compartilhada: a saúde bucal é parte indissociável do desempenho, do bem-estar e da longevidade esportiva dos atletas. Com o objetivo de criar sorrisos que vão inspirar o Brasil, a iniciativa amplia o compromisso do COB com o cuidado integral do Time Brasil e reconhece o papel da odontologia na preparação de atletas de alto rendimento.

Como patrocinadora do esporte olímpico nacional, a Neodent, que é a marca de implantes dentários mais utilizada pelos dentistas no Brasil e uma das maiores do mundo, passa a ter exclusividade no segmento odontológico, contribuindo para o fortalecimento das ações de saúde voltadas aos atletas olímpicos de todas as modalidades do Time Brasil. A parceria reconhece que um sorriso saudável vai além da estética: envolve saúde, confiança, qualidade de vida e performance.

O patrocínio prevê tratamento odontológico completo para os atletas, com atendimentos realizados inicialmente em quatro praças estratégicas: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Curitiba. Para os próximos anos, há planos que envolvem a ampliação dessa rede para trazer ainda mais acessibilidade aos serviços odontológicos.

“O trabalho do Comitê Olímpico do Brasil é oferecer sempre as melhores condições para buscarmos a melhor performance. Ter um parceiro como a Neodent, que nos proporcionará uma estrutura de altíssimo nível, é mais uma conquista. Essa parceria está alinhada às melhores práticas de cuidado integral, e o esporte de alto rendimento cada vez mais exige esse olhar completo sobre a saúde dos atletas”, afirma o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Antônio La Porta.

Para o presidente da Neodent, Alexei Costa, a parceria com o Time Brasil reforça a crença da marca na importância da saúde bucal para a alta performance esportiva e para a transformação social. “Essa aliança com o COB representa um marco institucional para nós. Ela simboliza o reconhecimento de uma trajetória construída a partir do Paraná, mas com ambição, atuação e impacto nacionais e globais. Estamos prontos e animados para compartilhar nosso propósito de criar novos sorrisos e, através dele, ajudar o Time Brasil a ir mais longe”.

Englobando o ciclo olímpico Los Angeles 2028, o patrocínio reflete um movimento estratégico da Neodent, que carrega um histórico consistente de incentivo ao esporte, incluindo patrocínios aos principais clubes de futebol do Paraná. A empresa busca agora aprofundar sua conexão com a sociedade sem renunciar à excelência técnica, científica e institucional que a consolidou como referência mundial na odontologia. “O patrocínio aos times marcou a entrada da Neodent e uma presença importante no universo esportivo. A parceria com o Comitê Olímpico do Brasil é a evolução natural dessa trajetória”, finaliza Alexei.