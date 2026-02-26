Expansão

Gigante das farmácias inaugura 200ª loja no Paraná

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 26/02/26 09h54
Raia inaugura sua 20ª loja no Paraná, no bairro Cajuru, em Curitiba. Foto: Divulgação

A Raia chega a uma marca importante no Paraná. A rede, antes conhecida como Droga Raia, inaugura sua 200ª farmácia no estado, com uma nova unidade instalada no bairro Cajuru, em Curitiba. A conquista não é apenas um número redondo, mas também um reforço da conexão da marca com os paranaenses e seu compromisso de cuidar de perto da saúde e bem-estar da população.

A Raia faz parte da RD Saúde e, junto com a Drogasil, forma o maior grupo de varejo farmacêutico do Brasil, com 3.500 farmácias espalhadas pelo país e cerca de 70 mil funcionários. No Paraná, a presença da companhia já alcança 45 municípios, empregando 3.000 pessoas entre as lojas e o centro de distribuição localizado em São José dos Pinhais.

O CEO da RD Saúde, Renato Raduan, destaca que a abertura da filial de número 200 reflete o plano de expansão traçado para o Estado, com o objetivo de levar a excelência de atendimento e as conveniências que caracterizam as farmácias Raia a um número cada vez maior de paranaenses.

“A marca de 200 farmácias no Paraná reflete nosso compromisso de ampliar o acesso à saúde com disciplina, visão de longo prazo e foco na qualidade do atendimento. Queremos estar cada vez mais próximos das pessoas, promovendo cuidado e levando conveniência às comunidades onde atuamos”, afirma Renato Raduan, CEO da RD Saúde.

Estrutura e serviços

A nova Raia do Cajuru está localizada na Rua Luiz França, 1490, e vem equipada com o serviço “Compre e Retire”, uma facilidade que permite ao cliente fazer suas compras pelo site ou aplicativo e retirar gratuitamente na loja.

Além disso, a unidade conta com sala de atendimento farmacêutico para realização de testes rápidos, aferição de pressão arterial, medição de glicemia e bioimpedância, entre outros serviços que aproximam ainda mais a farmácia do conceito de centro de saúde.

A festa de inauguração oficial acontece na segunda-feira (2 de março), das 10h às 17h, com uma programação bem especial. Além da tradicional cerimônia de corte de fita e ações voltadas aos colaboradores, os clientes serão recebidos com atividades especiais, distribuição de brindes e atendimentos gratuitos na Tenda Saúde, como aferição de pressão e aquela massagem rápida que todo mundo gosta.

Com 200 farmácias funcionando em solo paranaense, a Raia reafirma sua estratégia de crescimento sustentável no estado e seu compromisso de atuar como um ponto de cuidado e confiança para toda a população.

“A expansão no Paraná busca consolidar a Raia como uma referência próxima e confiável, oferecendo cuidados alinhados às necessidades locais. Esse avanço acompanha nosso propósito de ampliar o alcance da rede, que hoje já está a poucos minutos de 135 milhões de brasileiros”, completa Renato Raduan.

Uma das próximas inaugurações deve acontecer no bairro Santa Cândida, onde uma nova loja está em fase final de construção.

