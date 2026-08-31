Feirinha tradicional de Maringá chega a Curitiba com descontos de até 60%

Uma promoção tradicional da Recco, conhecida principalmente pelo público de Maringá, agora ganha uma nova dimensão e chega também a Curitiba. A Feirinha Recco, considerada a maior ação promocional anual da marca paranaense, será realizada entre os dias 9 e 13 de setembro, com descontos de até 60%.

A ação acontece em todas as lojas da Recco e reúne mais de 100 mil peças disponíveis em todo o Brasil. Em Curitiba, a novidade é justamente a possibilidade de participar da promoção que se tornou uma tradição para consumidores de Maringá, cidade onde a empresa nasceu e mantém sua fábrica.

A Feirinha Recco surgiu originalmente no ambiente fabril e, ao longo dos anos, tornou-se uma das promoções mais aguardadas da marca. Agora, a empresa decidiu ampliar o formato e levar a ação para suas lojas, incluindo as unidades curitibanas.

Feirinha Recco em Curitiba terá peças a R$ 19,90

A promoção reúne produtos de diferentes categorias da marca, como lingeries, pijamas, camisolas e peças de ateliê. Entre os preços anunciados estão calcinhas básicas a partir de R$ 19,90, calcinhas rendadas por R$ 44,90, sutiãs básicos a partir de R$ 69,90 e modelos rendados por R$ 89,90.

Também haverá pijamas de verão a partir de R$ 99,90, pijamas de inverno por R$ 139,90 e camisolas rendadas pelo mesmo valor.

Ao todo, mais de 100 mil peças estarão disponíveis durante os cinco dias da ação.

Lojas ganham clima de feira brasileira

Além dos descontos, a Recco promete transformar o ambiente das lojas durante a promoção. A inspiração vem das tradicionais feiras livres brasileiras, com uma ambientação especial nas vitrines e nos pontos de venda.

A proposta é levar para dentro das lojas a ideia de garimpo e descoberta, mas mantendo a estética mais sofisticada associada à marca.