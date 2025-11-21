Feirão de Automóveis movimenta pavilhão do Parque Barigui

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Apresentado como o “maior feirão de automóveis do Brasil”, evento reúne centenas de opções de automóveis num único lugar em Curitiba. Até domingo, o feirão acontece no Centro de Eventos Positivo (localizado no Parque Barigui) e reúne parte do estoque do Grupo Barigui, que tem 60 concessionárias no Paraná.

O evento é uma verdadeira vitrine de carros novos e seminovos, reunindo mais de 13 marcas dentro do mesmo espaço. Os visitantes poderão ter uma experiência completa, da visitação à compra, tudo em um só lugar. Os híbridos e elétricos mais buscados do mercado, e responsáveis por grande alta nas vendas de automóveis, também serão destaque.

Entre os destaques do feirão estão a diversidade de marcas e modelos, opções de instituições bancárias parceiras, e facilidades de financiamento. São oferecidas taxas de juros diferenciadas – incluindo a possibilidade de taxa zero em veículos selecionados – além de crédito pré-aprovado.

Na última edição, o evento movimentou cerca de R$ 30 milhões em créditos pré-aprovados, demonstrando a solidez das ofertas e das condições especiais disponíveis.

Com entrada gratuita e horários acessíveis – sexta-feira das 9h às 20h e sábado e domingo a partir das 9h – o Feirão é uma boa oportunidade para trocar e carro.