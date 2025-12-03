Evento em Curitiba orienta jovens profissionais sobre IA na prática e finanças de carreira

A plataforma financeira para médicos Caveo realiza, em 3 de dezembro, a edição curitibana do On the Road, encontro gratuito para profissionais recém-formados e estudantes focado em networking e nas decisões essenciais do começo de carreira. O evento reúne nomes de referência para discutir como usar inteligência artificial na prática médica e o que todo jovem profissional precisa saber sobre finanças, com dicas aplicáveis já nos próximos plantões.
Por que é relevante: a transição da formação técnica para a prática segue desafiadora. Muitos jovens médicos ainda se sentem inseguros sobre vida profissional e organização financeira. O On the Road traz orientações concretas, linguagem simples e trocas com quem está na linha de frente, além de oferecer oportunidade de conexão com profissionais que compartilham a mesma visão de crescimento e inovação na medicina.
Destaques do encontro:
Como usar inteligência artificial na prática médica – com Thiago Liguori, médico e fundador da Turi Saúde.
Lições que todo médico jovem precisa saber sobre finanças – bate-papo entre Bruno Lagoeiro (médico e fundador do Whitebook) e Maikel Ramthun (médico e fundador do Além da Medicina).
“A proposta é dar ferramentas reais e acionáveis para quem está começando, do consultório à organização da vida profissional”, afirma Wilgo Cavalcante, CEO da Caveo.
Serviço
Evento: Caveo On the Road – Edição Curitiba
Data: 03/12 (quarta-feira)
Horário: 19h às 22h30
Local: Hotel Deville Curitiba, R. Comendador Araújo, 99, Centro, Curitiba/PR
Inscrição: gratuita, através deste link (vagas limitadas)