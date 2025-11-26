Empresa de Curitiba transforma receita artesanal em negócio de milhões

Criada em Curitiba no ano de 2020, a SOFT Ice Cream conquistou o público com sorvetes artesanais feitos na hora com ingredientes frescos e receitas próprias, muitas delas “diferentonas”, e sem esquecer, é claro, das famosas colabs com marcas especiais que fazem o maior sucesso. Em menos de cinco anos de operação, a rede ultrapassou R$ 13 milhões em faturamento acumulado, sendo R$ 7,5 milhões apenas em 2025, ano em que deve alcançar 20 lojas abertas em nove estados brasileiros.

A marca nasceu da vivência do empresário Matheus Krauze, terceiro na geração de sorveteiros da família, criadora da tradicional sorveteria paranaense Dvicz. Desde a fundação, a SOFT mantém um ritmo acelerado de crescimento: +100% em 2021, +110% em 2022 e +36% em 2024, ano voltado à consolidação da franqueadora. “Em 2024, focamos em estruturar o negócio, criar processos e preparar a base para o próximo ciclo. Agora, em 2025, colhemos os resultados desse trabalho, com uma previsão de crescimento de 184%”, afirma Matheus Krauze, sócio fundador da marca.

O modelo de expansão combina branding consistente, gestão próxima aos franqueados e produto artesanal de alta qualidade. As máquinas da rede transformam a calda artesanal em sorvete na hora, garantindo frescor e textura diferenciados. A logística própria permite transportar o produto seco, o que prolonga a validade e viabiliza a expansão nacional, o que é um desafio comum no setor. “Queremos que cada cliente tenha a sensação de provar um sorvete de casquinha pela primeira vez. É mais do que um produto, o sorvete da SOFT é uma experiência gastronômica acessível”, destaca Krauze.

A rede aposta em um cardápio enxuto, com sabores clássicos como pistache, caramelo salgado, frutas vermelhas e iogurte, além de criações especiais, como a “Dubai Bueno” – uma combinação do consagrado sorvete de pistache da rede, pasta de avelã com kataifi (massa tradicional do Oriente Médio) e nuts caramelizadas da Nutty Bavarian. Outra novidade é a “BisCrush”, que amplia a linha de sobremesas inspiradas em sabores globais, reunindo sorvete de caramelo salgado, calda de cookies com especiarias, farofa de bolacha e a famosa Biscoff, referência mundial em biscoitos speculoos. O carro-chefe é o sorvete servido na casquinha, também desenvolvida pela própria marca. “Criamos uma receita autoral porque queríamos manter o padrão artesanal em cada detalhe. Mesmo com a expansão, a essência da SOFT permanece intacta”, reforça.

Como tudo começou

A trajetória da rede começou em plena pandemia, em meio aos lockdowns. Ainda assim, a primeira unidade atingiu 7 mil atendimentos mensais em um espaço de apenas 30 m². Em dois anos, o faturamento da loja inaugural cresceu 75% e a empresa expandiu para outras cidades do Paraná, além de iniciar a entrada em novos estados como Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. “Nascer em Curitiba, a capital mais fria do país, foi um desafio, mas também um teste de força da marca. Se o curitibano aprova, o resto do Brasil está pronto para conhecer”, comenta Krauze.

Primeira linha lifestyle

Em 2025, a SOFT Ice Cream ampliou seu mercado com o lançamento de sua primeira coleção exclusiva de camisetas. São oito modelos disponíveis a R$ 119 no site softicecreamclub.com.br. Os novos produtos reforçam uma estratégia importante da marca curitibana: estar presente na rotina dos clientes, indo além das sobremesas. As peças foram criadas para refletir o DNA jovem, criativo e urbano da SOFT, transformando a experiência gastronômica em um estilo de vida. Além das camisetas, a marca planeja ampliar a linha com novos produtos em breve, consolidando sua presença também no segmento de moda e merchandising. Com essa iniciativa, a rede de franquias inicia uma nova etapa de crescimento, criando oportunidades ligadas ao consumo de moda e abrindo caminho para futuras colaborações e licenciamentos.

Perspectivas para 2026

A SOFT Ice Cream projeta um crescimento sustentável e inteligente para o próximo ano, com novas lojas e foco na consolidação de sua presença nacional. A expectativa para 2026 é a abertura de mais 30 lojas, marcando presença em mais de 10 estados brasileiros, e um crescimento estimado de 150%. Segundo Matheus Krauze, o mercado de sobremesas premium deve seguir em expansão, impulsionado por tendências como o consumo de experiências, a valorização do artesanal e o avanço de marcas regionais com propósito. “O modelo de consumo vem mudando significativamente no Brasil. Hoje as pessoas prezam pela qualidade e pela experiência que as marcas oferecem. Nós vamos continuar oferecendo isso aos nossos clientes: uma experiência única e cheia de sabor”, completa o empresário.