Dia dos Pais no Quintal tem welcome drink e atividades para toda a família

O domingo de Dia dos Pais está recheado de afeto, brincadeiras e sabor no Quintal Brincante Gastronomia das unidades do Boa Vista e Ahú. O time do Brincar preparou momentos especiais para fortalecer vínculos e dar boas risadas, com atividades para pais e filhos brincarem juntos. Com reserva antecipada, cada pai ainda ganha um drink exclusivo para brindar esse dia com alegria.

Agora, aos domingos, o Quintal serve Carnes na Chapa com gastronomia afetiva, bem servida e cheia de sabor. Entre as chapas: Parmegiana (com batata frita); Coxa e sobre coxa assadas com batatas; Filé de igreja – todas as chapas acompanham arroz branco, maionese de batata, farofa crocante e salada de alface, tomate e cebola.

Os restaurantes trazem uma grande área de lazer com brinquedos intuitivos, educativos e que estimulam o brincar. Casa na árvore, casa de boneca, muro e jardim sensoriais, espaço com areia, muro para pintura, balanço, slackline, gangorra e pneus de escalada são algumas das opções que garantem a diversão das crianças.

Tudo isso enquanto os pais desfrutam tranquilamente de uma deliciosa gastronomia afetiva com extensa carta de drinks e bebidas.

Um dos pratos servidos aos domingos no Quintal. Foto: Divulgação

O Quintal Brincante Gastronomia do Boa Vista fica na Rua Leão Sallum, 1316 e o do Ahú na Rua Francisco Scremin, 290.