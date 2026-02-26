Coca-Cola lança nova Triple Z: uma versão ainda mais leve que a Coca Zero

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Coca-Cola Company acaba de apresentar sua nova aposta para o mercado de bebidas: a Coca-Cola Triple Z (também conhecida como “Triple Zero“). O lançamento, que começou a circular no início de 2026, promete ser uma versão ainda mais leve do que a já popular Coca-Cola Zero.

Como o próprio nome sugere, a novidade traz um triplo “zero” na composição: Zero Açúcar, Zero Calorias e Zero Cafeína. É justamente este último “zero” que diferencia o produto da versão tradicional Zero, que mantinha a cafeína em sua fórmula.

A estratégia da marca é clara: conquistar aquele público que evita a cafeína seja por sensibilidade ao componente, para poder consumir à noite sem afetar o sono, ou simplesmente por buscar uma rotina com menos estimulantes no dia a dia.

Para quem já está ansioso para experimentar, vale lembrar que o produto ainda está em fase de testes. Por enquanto, a Triple Z pode ser encontrada apenas em mercados selecionados da Europa. No Brasil, ainda não há data oficial para o lançamento, embora alguns boatos em redes sociais sugiram que a novidade não deve demorar muito para chegar por aqui.

A embalagem segue a linha premium que a Coca-Cola vem adotando para suas versões especiais: design minimalista e moderno, apostando em cores como preto e dourado para transmitir sofisticação.

O público-alvo parece bem definido: consumidores que querem manter o “ritual” de tomar um refrigerante gelado, mas com o menor impacto possível em termos nutricionais. Ou, como muita gente já está chamando, “com menos culpa”.