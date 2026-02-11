Centro Universitário do Paraná lança pós-graduação inédita no Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A primeira pós-graduação em fertirrigação de alta performance do Brasil será ofertada pelo Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, no Paraná. O início das aulas, ofertadas como Educação à Distância (EAD), está previsto para o final de fevereiro.

O curso une tecnologia e prática para aumentar produtividade nas lavouras. A técnica permite à planta receber água e nutrientes na medida exata e no momento ideal. Culturas como café, frutas, hortaliças, grãos, pastagens e cana-de-açúcar já apresentam utilizam a prática.

O curso é fruto de uma parceria estratégica entre a AGREDU, startup de educação do setor agro, e o Centro Universitário, que oferta a graduação em Agronomia desde 1999. A formação atende a uma demanda crescente do agronegócio por eficiência no uso de recursos.

“Quando água e nutrientes são aplicados de forma integrada, na dose correta e no momento fisiologicamente adequado, o produtor passa a extrair o máximo potencial do sistema produtivo”, explica Rodrigo Dal Sasso, coordenador do curso.

A especialização lato sensu é voltado para engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, consultores, profissionais da irrigação, produtores rurais e interessados em geral. Para democratizar o acesso, não é obrigatório ter graduação para participar. Neste caso, ao término dos estudos, os alunos receberão um certificado técnico.

Com modelo 100% online, a pós-graduação oferece aulas ao vivo quinzenais no período noturno, facilitando a rotina de quem trabalha no campo. As aulas também ficarão gravadas para consulta posterior e o curso terá duração aproximada de 10 meses.

O projeto final não será um TCC, mas sim um Projeto Aplicado, focado na resolução de problemas reais do cotidiano do aluno. O curso ainda tem sua própria inteligência artificial, chamada “Léo”, para suporte educacional.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site. Para o lançamento, há uma condição promocional: o uso do cupom IRRIGA40 garante 40% de desconto no valor total do curso. Com o benefício, o investimento pode ser parcelado em até 24 vezes de R$ 500,00 ou quitado à vista por R$ 9 mil.