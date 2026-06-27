Braquiossauro de 10 metros será atração de férias no Madalosso

Um braquiossauro de 10 metros de altura vai chamar atenção de quem passar pelo bairro Santa Felicidade, em Curitiba, em julho. A escultura gigante é a principal atração das férias escolares no restaurante Família Madalosso, em Curitiba.

Entre os dias 1º e 31 de julho, o Madalosso promove uma programação especial para toda a família. A novidade reúne exposição gratuita de dinossauros, oficinas infantis e atrações gastronômicas temáticas no espaço Container, na matriz do restaurante.

Madalosso terá 20 esculturas de dinossauros

A exposição ao ar livre conta com 20 esculturas assinadas pelo artista Jonas Correa. As peças ficam espalhadas pelo estacionamento do complexo e podem ser visitadas de graça, em qualquer horário, durante todo o mês.

Além do braquiossauro gigante, outro destaque é um T-Rex de sete metros de comprimento. As esculturas devem se tornar um dos cenários mais fotografados das férias na cidade.

Segundo Mariana Werner, executiva do Grupo Família Madalosso, a ideia é ir além da gastronomia. “Buscamos criar uma programação que traga convivência e diversão para diferentes gerações. Os dinossauros despertam o imaginário das crianças, mas também encantam os adultos”, afirma.

Nos finais de semana, as crianças também ganham atividades extras. A pintura facial sai por R$ 15. Já a Oficina de Dinossauros de Pelúcia permite montar um personagem com acessórios escolhidos pela própria criança, por R$ 80. As turmas têm 12 crianças e funcionam das 11h às 15h30, aos sábados e domingos.

A temática ainda chega ao salão do restaurante. Durante as férias, o rodízio do Madalosso traz uma sobremesa especial: dinossauro de chocolate branco com paçoca, petit gâteau, algodão-doce e ovinhos de chiclete. O restaurante fica na Avenida Manoel Ribas, 5875, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba.