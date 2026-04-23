Bebedrômetro e ônibus balada; Feira de Noivas e Debutantes 2026 tem novidades

A Feira Noivas e Debutantes chega a Curitiba com a promessa de transformar casamentos e aniversários de 15 anos em festas inesquecíveis. O evento acontece nesta sexta (24), sábado (25) e domingo (26) no Centro de Eventos Positivo, localizado no Parque Barigui, e reúne expositores especializados em moda, decoração, gastronomia e serviços voltados para noivos, debutantes e profissionais do mercado curitibano de eventos.

Entre as principais atrações está o Desfile Lumière, que tem como inspiração a luz, leveza e arte. Conduzido ao som de harpa e violinos, o desfile revela cada detalhe dos novos vestidos em uma apresentação marcada para o dia 24 de abril, sexta-feira, às 20h, no palco principal. A Rent a Wish também apresenta desfile exclusivo de noivas e debutantes, com muito luxo e sofisticação.

Interatividade e solidariedade marcam a programação

O bebedrômetro é um dispositivo interativo que promete animar as festas com uma “blitz” divertida. Os convidados sopram no aparelho e recebem “multas” simbólicas por excesso ou falta de álcool, com valores destinados à lua de mel dos noivos. Segundo seus criadores, a atração pode substituir o tradicional corte de gravata ou o sapato da noiva, elevando significativamente a arrecadação.

Outra novidade é o Ônibus Balada, veículo curitibano projetado como uma “festa móvel”, equipado com música, luzes e sofisticação sobre rodas, ideal para casamentos, festas de 15 anos ou confraternizações.

A empresa Pets no Casamento Assessoria, especializada em incluir os amigos de quatro patas nos casamentos, realizará ação social de arrecadação de ração para cães e gatos. As doações poderão ser entregues na recepção de entrada do evento e serão destinadas a protetores independentes em Curitiba e região metropolitana. A iniciativa reforça o compromimento com a causa animal, mostrando que as pessoas podem fazer a diferença, trazendo sua doação e ajudando a levar cuidado, carinho e alimentação a quem mais precisa.

Gastronomia com toque de inovação

O sachê alcoólico é um aperitivo curitibano apresentado em sachês com sabores variados como pistache, cumaru, banoffee, doce de leite e chocolate, entre outros. Com textura de licor, o produto é prático, versátil e acessível, sendo ideal para recepção ou abertura da pista de dança.

As Estações de Sabores trazem carrinhos gourmet móveis que substituem as tradicionais mesas de doces, oferecendo opções em metades de coco ou abacaxi recheadas de açaí, frutas e chantilly. Também há estações de milk shake, sorvetes e paletas recheadas personalizadas.

Os Noivos de Crochê são pioneiros em Curitiba. Trata-se de noivinhos personalizados feitos à mão, articulados e com detalhes artesanais que vão do arranjo de cabelo ao sapatinho. As peças são versáteis e podem ser usadas como topo de bolo, decoração de mesa de doces, porta-alianças ou na entrada da cerimônia.

Além das novidades apresentadas, o evento oferece apresentações musicais e desfile de trajes infantis. A feira acontece das 14h às 22h e o ingresso custa R$ 30.