A temporada de caranguejo 2020 começou oficialmente na última terça-feira, 1º de dezembro. Como a partir desta data foi permitida a captura de caranguejos no litoral do Paraná, restaurantes de Curitiba que servem o crustáceo em rodízios especiais e até no delivery se movimentam para “iniciar os trabalhos”.

A procura é tanta, que é preciso atenção! É recomendado fazer reserva com antecedência. Além da ansiedade e saudade da iguaria por parte dos clientes, os estabelecimentos seguem o protocolo do decreto municipal nº 1600/2020 e estão com capacidade de público e horários reduzidos.

O caranguejo-uçá é a espécie nativa do estado. A captura, permitida até 14 de março, ainda precisa ser artesanal, feita com as mãos. É proibido o uso de ferramentas cortantes, produtos químicos ou armadilhas, como redes ou lanças. Além disso, não são todos os animais que podem ser capturados.

De acordo com a portaria 180/2002, do Instituto Ambiental do Paraná, é legal somente a retirada de caranguejos machos que tiverem a carapaça igual ou maior a sete centímetros. Fêmeas e filhotes são preservados o ano todo.

Confira o roteiro de onde comer caranguejo:

Bar do Edinho

Foto: Colaboração / Marina Cotovicz

Começam a servir nesta terça-feira o rodízio do crustáceo, com ou sem carapaça, a R$ 69 por pessoa. Acompanha caldinho de feijão, molho de alho, molho verde de ervas, farinha de mandioca branca e vinagrete. Devido à pandemia da Covid-19, neste ano o restaurante não terá buffet e todos os acompanhamentos serão servidos à mesa. O rodízio é servido de segunda a sábado, das 18h30 às 22h. Nesta temporada de caranguejo, o local também está atendendo no almoço, aos sábados e domingos, das 12h às 16h. É necessário fazer reserva.

Serviço: Rua Paul Cezanne, 15 – Guabirotuba – (41) 3296-5089. Facebook do Bar do Bar do Edinho.

Ópera de Bambu

Divulgação

A tradicional caranguejada do restaurante inclui um buffet a R$ 87,50 por pessoa. O serviço conta com mais de 30 acompanhamentos, entre saladas, antepastos e caldinhos de siri e de feijão. O Ópera funciona de segunda a domingo, das 19h às 22h. No fim de semana, abre para o almoço (das 12h às 15h30).

Serviço: Rua Nestor Victor, 434 – Água Verde – (41) 3018-8468. Instagram da Ópera de Bambu.

Petiscaria do Victor

Divulgação

O restaurante serve rodízio. O valor é de R$ 76 por pessoa, com os acompanhamentos caponata de berinjela, salada de cebola assada, salada de pepino japonês, caldinho de feijão, cuscuz marroquino, grissini, dois tipos de vinagrete (tradicional e coentro), e os molhos: tártaro, rosé e creme de alho. Em função da pandemia, o restaurante também adaptou o serviço e não terá mais buffet, todos os acompanhamentos serão servidos diretamente à mesa. O rodízio é servido de terça a sábado das 19h às 22h. É necessário fazer reserva.

Serviço: Av. Manoel Ribas, 6995 – Santa Felicidade – (41) 3273-4444. Site: www.restaurantesvictor.com.br

Hara Palace Hotel

Divulgação

O restaurante Bimy’s, que fica no Hara Palace Hotel, serve caranguejo só às terças e quartas no jantar. É preciso fazer reserva. O crustáceo é servido por unidade (R$ 6,80) com vinagrete e farinha de mandioca. À parte tem tutu de feijão (R$ 9) e caldo de feijão (R$ 9). O cardápio à la carte funciona normalmente e tem outras opções de frutos do mar como casquinha de siri (R$ 26) e camarão à milanesa (R$ 105, para duas pessoas). Não cobra taxa de serviço.

Serviço: Av. Iguaçu, 931 – Rebouças – (41) 3323-5489. Site: www.harapalacehotel.com.br

Sforno Pizzaria

A pizzaria serve rodízio de caranguejo. Por R$ 73 por pessoa estão inclusos vinagrete, caldinho de feijão, molho de alho artesanal e farinha de mandioca. A casa funciona de terça a domingo, das 19h às 22h. É necessário fazer reservas. Para quem prefere comer em casa, a Sforno também tem delivery do crustáceo. Para entrega, a dúzia custa R$ 73, com uma unidade de cada acompanhamento. Os pedidos devem ser feitos por telefone, diretamente com o restaurante.

Serviço: R. Dom Alberto Gonçalves, 480 – Mercês – (41) 3040-0450 e (41) 99958-5092. Site da Sforno Pizzaria:

A Ostra Bêbada

Divulgação

O bar serve a porção de caranguejo acompanhada de vinagrete, molho shoyu e farinha de mandioca. Os crustáceos são servidos com carapaça, a R$ 45 com 3 unidades; R$ 70 com 6 unidades; R$ 96 com 12 unidades. Os caranguejos também são vendidos vivos, sob encomenda, por R$ 42 a dúzia. O restaurante está servindo no local, de segunda sábado, das 11h30 às 22h, e domingo, das 11h30 às 16h. Não é necessário fazer reserva. Quem preferir comer em casa, pode pedir pelo iFood.

Serviço: R. Desembargador Ermelino de Leão, 95 – Centro – (41) 3322-0940. Instagram do A Ostra Bêbada

Pizzaria Chocolate com Banana

A pizzaria está servindo rodízio do crustáceo, a R$ 69,90 por pessoa, com os seguintes acompanhamentos: caldo de feijão, salada (especial da casa, feijão e cebola), caponata de berinjela, molhos (alho, vinagrete e pimenta), salsinha, cebolinha, bacon, alho frito e focaccia com lemon pepper. Junto com o rodízio, também é servida cachaça cataia e, quem quiser sobremesa, pode aproveitar as pizzas e calzones doces, já inclusos no valor. O restaurante atende de terça a sábado, das 19h às 22h, e é preciso fazer reserva com pelo menos um dia de antecedência.

Serviço: R. Fernandes de Barros, 1565 – Hugo Lange – (41) 3092-3015 / (41) 3092-3016 / (41) 99117-7787 / (41) 99902-1990. Instagram do Chocolate com Pimenta

Toca do Caranguejo Vivo

O local está vendendo caranguejo em duas modalidades. Quem quiser preparar em casa, pode comprar o crustáceo vivo, limpo na hora, com ou sem carapaça, a partir de R$ 38 a dúzia. Também é possível comprar caranguejo no balde, com ou sem carapaça. Nessa opção, os crustáceos são cozidos, temperados com molho da casa e acompanhados de vinagrete. O balde com uma dúzia custa R$ 70, com tamanhos variados do crustáceo. Também é possível pedir o balde com a dúzia selecionada (R$ 90), cujos caranguejos são maiores. O cliente pode retirar no local ou pedir pelo delivery próprio do estabelecimento. É necessário fazer reserva com, pelo menos, 1h30 de antecedência. O local atende de segunda a sábado, das 8h às 20h para caranguejo vivo e das 11h às 21h para caranguejo no balde. No domingo, o atendimento funciona das 8h às 14h.

Serviço: Francisco Nunes, 581 – Rebouças – (41) 3333-6466 e (41) 99653-1654. Instagram da Toca do Caranguejo Vivo

Buffet Espaço Vip

O restaurante começa a servir o crustáceo nesta sexta-feira, 04/12. O rodízio sai a R$ 64,90 por pessoa e conta com os seguintes acompanhamentos: caldinho de feijão, farinha de mandioca, vinagrete e quatro tipo de molhos (rosé, tártaro, golfe e mostarda temporada). O local atende de terça a domingo, das 18h30 às 22h. É preciso fazer reserva antecipada.

Serviço: R. Francisco Nunes, 939 – Rebouças – (41) 3333-1755 e (41) 99971-8361. Instagram do Buffet Espaço VIP