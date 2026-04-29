Vencedor em Gramado, Filme “Papagaios” está em exibição no Cine Passeio

O filme Papagaios, dirigido por Douglas Soares, ganhador de diversos prêmios em festivais pelo mundo, inclusive o de melhor longa pelo júri popular do Festival de Gramado, está em cartaz em Curitiba. A produção ainda rendeu o kikito de melhor ator para Gero Camilo, além de ter levado também os prêmios de Melhor Direção de Arte (Elsa Romero) e Melhor Desenho de Som (Bernardo Uzeda, Thiago Sobral e Damião Lopes).

No suspense, Gero Camilo interpreta Tunico, o mais famoso “papagaio de pirata” do Rio de Janeiro, um grande representante da classe e que sempre está perseguindo repórteres para aparecer na TV, seja em tragédias, velórios de famosos ou nos noticiários. Depois de uma matéria sobre um grave acidente em um parque de diversões na cidade, ele conhece Beto, vivido pelo ator Ruan Aguiar, um jovem misterioso que se torna seu aprendiz.

Esse encontro revelará a face oculta da busca pela fama a qualquer custo, em um Brasil com mais de 70 milhões de televisores ligados todos os dias. “‘Papagaios’ traz uma sátira social sobre os limites éticos da fama em um suspense marcado por mistérios e toques de humor, indagando sobre o que o ser humano está disposto a fazer para aparecer na televisão”, comenta Soares, que também assina o roteiro da produção.

Além de Camilo e Aguiar, o elenco ainda reúne Leo Jaime, Claudete Troiano, Angela Paz, Ernesto Piccolo, Babi Xavier, Marcello Escorel, Roney Villela, Jorge Maya, Flávio Birman e Cristiano Lopes. “Papagaios” chegou aos cinemas no dia 23 de abril e está em cartaz no Cine Passeio, que fica na Rua Riachuelo, 410, Centro de Curitiba. Compre aqui seu ingressos.

Além do 53º Festival de Cinema de Gramado, “Papagaios” marcou presença no Bravo Film Festival, em Los Angeles, levando o prêmio de Melhor Atuação para Gero Camilo, no 24º Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe, com Melhor Ator (Gero Camilo), Melhor Roteiro (Douglas Soares), Melhor Montagem (Allan Ribeiro) e Melhor Fotografia (Guilherme Tostes), entre outros.

Na crítica especializada, o longa-metragem de Douglas Soares, que estreia no cinema de gênero depois de sua ampla experiência em documentários, vem recebendo críticas positivas e que já consideram a produção como um dos recentes sucessos do cinema brasileiro.