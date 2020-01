Essa é para quem curte o futebol da bola oval. Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers vão disputar neste domingo, dia 2 de fevereiro, em Miami, a 54.ª edição do Super Bowl, a final da NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos). Alguns bares de Curitiba vão transmitir a partira e a Tribuna selecionou alguns, inclusive com promoções especiais para o evento.

Cartolas Sports Bar

O Cartolas Sports bar tem como diferencial a casa toda voltada para a exibição de eventos esportivos. São 5 TVS HD 4K e 2 telões, em um ambiente familiar e com atendimento diferenciado. As portas abrem às 15h no domingo, com os jogos de futebol da rodada. A partir das 19h tem o pré-jogo do Super Bowl. No cardápio tem a super carne de onça, premiada pelo Bom Gourmet em 2018 e 2019, além do T-Bone que também foi premiado em 2019.

O Cartolas fica na Rua Emiliano Perneta, 880 – Centro. Mais informações pelo telefone (41) 3209-6982.

Chope para os vencedores

Assim como aconteceu nas rodadas eliminatórias ao longo do mês de janeiro, a cervejaria Maniacs também vai transmitir a decisão em seu bar localizado no bairro Cabral. Assim que pedir um chope, o cliente escolhe um time para torcer. Ao final da partida, a torcida do vencedor ganha uma rodada por conta da casa! Além disso, o bar preparou um combo especial para a partida: o Pulled Pork (tradicional prato de Kansas) acompanhado da West Coast IPA (fazendo referência à região onde está situado o estado da Califórnia, casa dos 49ers) por R$ 30.

A Maniacs fica na Avenida Munhoz da Rocha, 1049, no bairro Cabral. A casa abre a partir das 20h.

Chope “com camisa”

O Bávaro Chopperia & Hamburgueria, da Rua 24 Horas, vestiu a camisa de um time e vai distribuir 100 copos de 300 ml chope caso o São Francisco vença o jogo. Se, além da vitória, a equipe conseguir interceptar o quarterback Patrick Mahomes, a casa vai oferecer mais 100 copos, totalizando a distribuição de 200 chopes (300ml). Para ganhar o chope (um por pessoa), basta o cliente estar consumindo qualquer produto do empreendimento durante o horário do jogo. No local serão 5 TVs e 1 telão de 180 polegadas.

O Bávaro fica na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar – sem número). Mais informações pelo telefone (41) 3078-9777.

Dois por um

A rede Sirène Fish & Chips da Avenida Vicente Machado transmitirá o jogão na íntegra com uma ação bem especial. A casa venderá dois chopes Pilsen por R$ 15, a partir das 17h. A transmissão da partida começa 20h30 e terá um telão exclusivo para que o público não perca nenhum lance.

A Sirène fica na Avenida Vicente Machado, 632. Mais informações no site do bar.

Super Bowl no cinema

A rede UCI Cinemas (shoppings Palladium e Estação) vai exibir o Super Bowl, a grande decisão da NFL. O evento terá narração de Rômulo Mendonça e comentários de Antony Curti e a dupla vai interagir com o público das salas por meio das redes sociais. Um ponto alto da transmissão em si é o show do intervalo, que sempre reúne grandes bandas e astros da música internacional. Em 2020 serão Shakira e Jennifer Lopez.

O ingresso custará R$ 60 (R$ 30 meia entrada) e pode ser adquirido antecipadamente no site da rede.