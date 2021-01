Com estoques de sangue em nível crítico, o Hospital Erasto Gaertner lançou uma campanha para incentivar as doações. A iniciativa visa a atender os pacientes que tratam câncer nesta e em outras instituições atendidas pelo Erasto. Esse grupo de pessoas demanda alto volume de transfusões.

Atualmente, o Banco de Sangue da instituição está localizado anexo ao Hospital Erastinho, inaugurado em setembro do ano passado. Os voluntários interessados devem agendar a doação pelo telefone (41) 3165-4509. Eles podem escolher a melhor data e horário – entre segunda e sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados das 8h ao meio-dia para ir até o hospital.

“A realidade é extremamente crítica. Antes da pandemia, podíamos contar com a ajuda dos acompanhantes, que faziam as doações. Como a presença deles neste momento não é possível em razão do risco de contágio da Covid-19, não temos mais esse aporte. Doar é importante. Uma doação pode ajudar até quatro pessoas”, afirma a supervisora do banco de sangue, Carmem Cristina Queiroz.

Ela ressalta que o Erasto adota todas as medidas sanitárias e de biossegurança indicadas para prevenir a transmissão do novo coronavírus. “Hoje o banco de sangue se encontra anexo ao hospital; não há qualquer tipo de contato entre doador e paciente. E a equipe está totalmente paramentada e treinada para o atendimento seguro do doador.

Quem já teve covid-19 pode fazer parte do movimento se já estiver curado 30 dias após ter contraído a doença. Doadores que fizerem agendamento contam com estacionamento gratuito, lembra a supervisora.

O Banco de Sangue do Hospital Erasto Gaertner fica na Rua Dr. Ovande do Amaral, 201 – Jardim das Américas. Mais informações e agendamento pelo telefone (41) 3165-4509.