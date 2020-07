Estão circulando pelos grupos da família do WhatsApp diversas montagens feitas com animais em tamanho real, em situações no mínimo curiosas. Trata-se de uma funcionalidade de realidade aumentada do Google que coloca animais como tigre, tubarão, panda, pato, entre outros, em 3D qualquer ambiente, por meio da câmera do seu smartphone. Mas a brincadeira só funciona em alguns tipos de aparelhos.

Para fazer a brincadeira de realidade aumentada basta pesquisar no Google o nome do animal. No caso do Tigre, por exemplo, basta descer um pouco a tela para aparecer a opção “View in 3D”, ou Veja em 3D.

Depois, quando carregar a imagem do animal, é só clicar em “veja no seu espaço”.

Neste momento é preciso conceder acesso à câmera e ao armazenamento do celular para poder ver o animal em tamanho real no seu espaço. O próximo passo é calibrar a câmera apontando o celular para uma superfície.

Depois disso é só deixar a imaginação fluir e brincar com a funcionalidade. É uma boa opção para entreter as crianças nesta pandemia de coronavírus.

Além do tigre é possivel fazer a brincadeira com os seguintes animais: Aligatór americano, urso, gato, cachorro, guepardo, lobo, pato, águia, pinguim, panda, cabra, ouriço-terrestre, cavalo, pônei, leão, arara, polvo, guaxinim, cobra e tartaruga.

Requisitos necessários

Para poder brincar com a realidade aumentada nas imagens de animais no Google é preciso ter smartphones com android 7 ou superior ou iOS 7 ou mais. Saiba neste link se o seu aparelho é compatível com a funcionalidade.