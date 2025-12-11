Tribuna estreia coluna literária com crônicas do dia a dia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Tribuna do Paraná é especialista em contar boas histórias e a prestar o bom serviço jornalístico ao povo paranaense. Mas além das matérias do dia a dia, também tem espaço para textos opinativos sobre vários assuntos. Nesta semana damos as boas vindas à coluna “Crônicas do Imprevisível”, assinada pela jornalista e publicitária Ana Guimarães.

Com mais de 25 anos de experiência e atuação em diversos veículos e empresas de comunicação, Ana afirma encontrar liberdade a abrigo nas letras. Mãe de Ariane e Alê, é apaixonada também por música (o rock domina sua playlist, mas a curiosidade lhe põe em diversos caminhos musicais), gastronomia – já teve um ateliê de doces – Fórmula 1, aviação e arte em geral.

“Sou encantada pelas pequenezas do caminho e acho que consigo enxergar beleza onde o olhar apressado do mundo já não mais alcança”, afirmou. Sonha com a casinha da praia, a vitrola, uma máquina de escrever e o som da chuva como trilha enquanto passa o café. “Entre o bater das ondas e o tilintar das teclas, encontro paz. Com os pés na areia e o coração na simplicidade dos detalhes, sou feliz”, concluiu.

As colunas de Ana serão atualizadas semanalmente, sempre aos domingos pela manhã, para garantir um dia inspirado com seu olhar – real ou de ficção – sobre o mundo e as cidades que nos cercam.

>>> Clique aqui para ler a coluna de estreia da jornalista Ana Guimarâes, intitulada “Sobre imprevisibilidade”, que vai ao ar excepcionalmente nesta quinta