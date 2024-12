Tour em Curitiba explora novo ponto turístico para amantes do mistério

A capital do Paraná ganha um novo ponto turístico para os amantes do mistério e da história local. O tour Curitiba Sombria, passeio noturno que explora as lendas urbanas e fatos históricos da cidade, acaba de incluir em seu roteiro o edifício onde viveu seus últimos dias Dalton Trevisan, conhecido como o “vampiro de Curitiba”.

O escritor, já mencionado durante o percurso, terá agora sua biografia ainda mais destacada. O novo ponto de parada fica na rua Doutor Muricy, no Centro da cidade.

Como Funciona o Passeio?

O Expresso Curitiba Sombria, uma van adaptada, percorre o centro da capital por duas horas. A jornalista Luciana Penante, guia do tour, narra as histórias e lendas dos locais visitados, auxiliada por imagens e pela personagem Bruxinha.

O roteiro inclui paradas imersivas e surpresas, como uma foto na porta do cemitério e visitas a uma funerária e uma capela velatória. Ao todo, são mais de 30 histórias e “causos” curitibanos compartilhados durante o trajeto.

O passeio tem início nos fundos da Praça João Cândido, no Largo da Ordem, e termina com uma experiência única: os participantes podem optar por uma confraternização no restaurante Gato Preto, tradicional reduto boêmio da cidade.

Para os que ficam, há a oportunidade de provar a famosa costela do estabelecimento e ouvir as histórias do garçom Polaco, que trabalha no local há 22 anos. Os mais curiosos ainda podem explorar o misterioso segundo andar do restaurante.

Atenção aos detalhes

É importante ressaltar que o tour aborda temas sombrios, incluindo violência, feminicídio e uso de substâncias ilícitas. Não é recomendado para crianças, mas a criadora do passeio garante: “não é um tour de terror físico, o medo fica por conta das histórias”.

Serviço

Tour Curitiba Sombria

21 e 28 de dezembro

Saídas às 19h e 21h

Local: embarque nos fundos da Praça João Cândido, Largo da Ordem.

Ingressos: R$ 100 mais taxa da plataforma de vendas.

Vendas pelo Disk Ingressos

Mais informações:

Redes: http://instagram.com/curitiba.sombria

Site: www.curitibasombria.com.br