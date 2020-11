Tom Veiga, o ator que interpreta o personagem Louro José, do programa “Mais Você”, da Rede Globo, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo (1º). Ele tinha 46 anos.

O papagaio piadista e debochado é um dos personagens mais queridos da Tv brasileira. Manipulado por Tom Veiga, Louro José trabalhava ao lado da apresentadora Ana Maria Braga por cerca de 20 anos. Segundo o site Memória Globo, o fantoche foi criado pela Ana Maria em 1996, durante o programa Note e Anote, da TV Record.

A apresentadora decidiu criar o personagem para chamar a atenção das crianças durante o seu programa. Ao se mudar para a TV Globo em 1999, Louro José acompanhou Ana Maria em seu programa Mais Você.

Em seu perfil no Instagram, Ana Maria lamentou a morte do amigo. “Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração”, comentou a apresentadora.