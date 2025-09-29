Tocar, criar e dançar: Escola de Carnaval abre novas turmas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quer aprender a tocar instrumentos de sopro, confeccionar bonecos gigantes ou dominar o timbal? A Escola Permanente de Carnaval e Cultura Popular do Garibaldis e Sacis está com 90 novas vagas gratuitas para oficinas que vão rolar entre outubro e dezembro. A primeira leva de oficinas anunciada em agosto teve todas as vagas preenchidas.

As inscrições começam já nesta quarta-feira (02/10) e serão abertas em datas diferentes para cada oficina – tudo pelo Sympla. Para ficar por dentro, basta acompanhar a página da Escola Permanente de Carnaval e Cultura Popular no Instagram.

Oficina de Sopro (14/10 a 25/11)

Para quem quer fazer aquele barulho bonito. As aulas acontecem todas as terças-feiras no Patuscada Bar e Cultura, com o multi-instrumentista Audryn Souza. O músico tem mais de 15 anos de carreira e toca na turnê da Marina Sena, além de fazer parte da Bananeira Brass Band e colaborar com artistas como Anavitória e Xande de Pilares.

A oficina é perfeita para iniciantes e vai focar em construir uma base técnica sólida, com teoria musical e muita prática em grupo. O objetivo? Preparar a galera para arrasar nos desfiles de carnaval. É preciso levar o próprio instrumento.

Oficina de Bonecos Gigantes (21/10 a 02/12)

Já pensou em criar aqueles bonecos enormes que animam os blocos de carnaval? As aulas acontecem às terças-feiras, na sede da Escola, com a multi-artista Tadica Veiga. Ela é bonequeira, atriz, figurinista, contadora de histórias e muito mais! Desde 1994, Tadica dirige a Cia dos Ventos e é uma das fundadoras do Museu do Boneco.

Nessa oficina, você vai mergulhar no universo dos bonecos gigantes, soltando a imaginação em produções individuais e coletivas. O super legal é que, além de aprender a criar, você vai se tornar um multiplicador desse patrimônio cultural paranaense.

Oficina de Timbal (27/10 a 08/12)

Para quem tem o ritmo no sangue. As aulas acontecem às segundas-feiras, também no Patuscada Bar e Cultura, com o percussionista Diorlei Santos. Ele é músico, compositor, coreógrafo e idealizador do projeto Princesas do Ritmo, além de ser um dos fundadores do Bloco Afro Pretinhosidade.

O timbal, pra quem não conhece, é um tambor brasileiro derivado do Caxambu, super importante nas manifestações culturais afro-brasileiras. Nas aulas, você vai aprender desde os toques básicos até levadas tradicionais de samba-reggae e axé, finalizando com um arranjo coletivo que celebra toda a ancestralidade.

Todas as oficinas têm 30 vagas cada e são totalmente gratuitas. As inscrições devem ser feitas pelo Sympla, com link disponível na bio do Instagram da Escola (@escoladecarnavalgs). É só acessar https://www.instagram.com/escoladecarnavalgs e garantir sua vaga!

Serviço

Inscrições: https://www.sympla.com.br/produtor/garibaldisesacis

OFICINA DE SOPRO

INSCRIÇÕES: A partir de 02/10 pelo Sympla

QUANDO: 14/10 a 25/11, terças-feiras, 19h às 22h

ONDE: Patuscada Bar e Cultura (Av. Jaime Reis, 238, São Francisco)

OFICINA DE BONECOS GIGANTES

INSCRIÇÕES: A partir de 09/10 pelo Sympla

QUANDO: 21/10 a 02/12, terças-feiras, 19h às 22h

ONDE: Sede da Escola (Rua Portugal, 34, São Francisco)

OFICINA DE TIMBAL

INSCRIÇÕES: A partir de 14/10 pelo Sympla

QUANDO: 27/10 a 08/12, segundas-feiras, 19h às 22h

ONDE: Patuscada Bar e Cultura (Av. Jaime Reis, 238, São Francisco)