The Send Brasil ocupa a Arena da Baixada com programação de 12 horas em janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia 31 de janeiro (domingo), a Arena da Baixada, em Curitiba, será uma das cinco sedes simultâneas do The Send Brasil. O encontro terá 12 horas ininterruptas de programação gospel, com uma agenda que alterna momentos de louvor, ministrações e mensagens.

O evento é organizado pelo pastor Teófilo Hayashi, fundador do Dunamis Movement. Desde a primeira edição, realizada em 2020, o The Send se consolidou como um dos maiores encontros do movimento evangélico no país.

Na estreia, mais de 235 mil pessoas assumiram compromissos públicos com ações evangelísticas, projetos sociais e iniciativas missionárias no Brasil e no exterior.

A programação ocorre de forma integrada entre os estádios participantes, com um line-up alternado ao longo do dia. Entre os nomes confirmados estão Luciano Subirá, Nívea Soares, Gabriel Guedes, Eli Soares, Will Hart, Dom Paulo Garcia e Fernandinho.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 75. Por se tratar de um evento religioso, não há meia-entrada. Crianças de até seis anos não precisam de ingresso para participar.

Além das atividades presenciais nas arenas, o The Send Brasil também contará com transmissão ao vivo pela internet.

Serviço

The Send 2026 em Curitiba

Data: 31 de janeiro de 2026

Horário: das 9h às 21h

Local: Arena da Baixada, na Av. Pres. Getúlio Vargas, no bairro Água Verde

Ingressos: Disponíveis na plataforma Sympla