The Calling confirma novo show em Curitiba; Descubra todos os detalhes

A banda norte-americana The Calling retorna a Curitiba no mês de outubro. Em 2024, o trio se apresentou no Teatro Positivo. Desta vez, o show será no bar Tork n’ Roll, localizado no bairro Rebouças, no dia 10 de outubro.

A nova turnê também vai passar por outras sete cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados pela produtora, mas as vendas devem começar em breve, de forma on-line.

Banda está em sua quarta passagem por Curitiba

Com quase 30 anos de história, a banda é formada por Alex Band (vocal, guitarra rítmica e baixo ocasional), Daniel Damico (guitarra solo, teclados e backing vocals) e Dom Liberati (baixo).

A primeira visita do grupo a Curitiba foi em 2003, no Curitiba Master Hall, atual Live Curitiba. Dez anos depois, em 2013, a banda voltou à cidade com nova formação e se apresentou no John Bull Pub, no Centro Cívico.

A terceira passagem estava marcada para 2023, mas acabou sendo realizada apenas em maio de 2024, no Teatro Positivo. A turnê celebrou os 20 anos do álbum Camino Palmero, que revelou o hit Wherever You Will Go.

Relembre o grande sucesso do The Calling:

