Teatro, shows, feiras, lançamento de livros e exposições: o que fazer em Curitiba neste fim de semana

Curitiba terá um fim de semana com programação cultural variada, reunindo shows, espetáculos teatrais, feiras, exposições e atrações gratuitas. Entre os destaques estão as apresentações de Tasha & Tracie, MC Livinho e Ana Cañas, que revisita a obra de Rita Lee, além do espetáculo circense “Benjamin, O Rei Negro do Picadeiro” e da adaptação de “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, de Ailton Krenak.
A agenda também reúne opções para quem busca programas gratuitos e atrações para toda a família. A ExpoÍndia leva gastronomia, artesanato e manifestações culturais ao Parque Barigui, enquanto oficinas infantis, lançamentos literários e sessões gratuitas de cinema completam a programação. Há ainda opções de teatro gratuito em diferentes espaços da cidade ao longo dos próximos dias.
Confira, a seguir, a agenda cultural deste sábado (3) e domingo (4):
Shows
Tasha & Tracie – SERENA & VÊNUS Tour
A maior dupla do rap nacional traz à capital a turnê de lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, reunindo novidades e sucessos da carreira em uma apresentação multifacetada que une música, moda e arte.
Data: sábado (3), às 22h;
Local: Stage Garden.
Ingressos: venda via Articket.
MC Livinho
Noite dedicada aos sucessos do funk paulista e R&B urbano. A turnê antecede uma pausa na carreira do cantor por tempo indeterminado.
Data: sábado (3), às 23h59;
Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.
Ana Cañas
Apresentação marcada pela voz potente e interpretações viscerais da MPB contemporânea. Ana percorre todas as fases da carreira de Rita Lee.
Data: sábado (3), às 21h;
Local: Teatro UP Experience – TUX (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300);
Ingressos: venda via Rolê Entretenimento.
Apresentações
“Vozes da Primavera – Do Barroco ao Brasil”
Com voz, piano e violoncelo, a proposta é mostrar que, apesar das distâncias no tempo e na cultura, sentimentos como amor, desejo, saudade, natureza e espiritualidade continuam encontrando espaço na música.
Data: Estreia sábado (3) e domingo (4), às 18h, com sessão no dia 10 de outubro, às 12h;
Local: Teatro Regina Vogue;
Ingressos: gratuitos com retirada pela plataforma Sympla.
“Benjamin, O Rei Negro do Picadeiro”
Espetáculo cênico que homenageia a história e o importante legado circense no Brasil.
Data: Temporada até o dia 11 de outubro com sessões de quarta a sexta-feira, às 20h; aos sábados, às 17h e às 20h;
Local: Teatro José Maria Santos;
Entrada: gratuita. Distribuição dos ingressos 30 minutos antes do início do espetáculo, na bilheteria do teatro.
“(In) Fluxo”
Nova montagem teatral em cartaz no centro cultural da cidade.
Data: Temporada até o dia 11 de outubro com sessões às terça a sextas, às 20h, e aos sábados e domingos, às 18h.
Local: Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório);
Entrada: gratuita. Distribuição dos ingressos 1h antes do início do espetáculo.
“Ideias para Adiar o Fim do Mundo”
Impactante adaptação teatral baseada no livro do pensador indígena Ailton Krenak, cruzando reflexões sobre a crise climática, o futuro do planeta e a ancestralidade.
Data: sábado (3) e domingo (4), às 20h;
Local: Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro);
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) pelo Bilheteria Digital.
Lançamentos
Lançamento dos livros “Naquele Dia em que Virei Abelha” e “As Abelhas Sobem ao Palco”
Evento gratuito dedicado à literatura infantil com sessão de autógrafos dos autores Antônio Carlos do Espírito Santo e Luciane Hauber Valério, além de contação de histórias, oficina de criação de livros e música ao vivo.
Data: Sábado (3), das 10h às 15h (lançamento das 10h às 13h);
Local: Casa Prudente (Alameda Prudente de Moraes, 404 – Mercês);
Entrada: gratuita.
Palestra: Neurodiversidade e inclusão escolar
Ação de contrapartida social do livro “O Rei Pássaro”, ministrada pelo psicólogo escolar Leonardo Celoto de Assis, abordando o histórico do autismo e a promoção de práticas inclusivas.
Data: sábado (3), às 14h.
Local: Gibiteca de Curitiba (Rua São Francisco, 326).
Entrada: gratuita.
Feiras e festivais
ExpoÍndia
Feira internacional no pavilhão do parque, reunindo gastronomia, artesanato e atrações culturais da Índia, Coreia do Sul e outros países. Local terá apresentações típicas e experiências.
Data: sábado (3), das 13h30 às 22h, e domingo (4), das 13h30 às 20h. Até dia 12 de outubro;
Local: Parque Barigui;
Ingressos: venda pelo Sympla ou na bilheteria no local.
Mostra de Filmes dos Trapalhões (Sesc PR)
Exibição gratuita de clássicos restaurados do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.
Data: De 23 de setembro a 22 de outubro. Horários no site.
Locais: Sesc Paço da Liberdade e Sesc Curitiba Centro;
Entrada: gratuita.
“Pequenos Mestres” — Dia das Crianças no ParkShoppingBarigüi
Circuito de oficinas artísticas e interativas gratuitas para crianças de 0 a 12 anos inspiradas em Da Vinci, Van Gogh, Michelangelo, Mozart, Monet e Bauhaus.
Horário: Diariamente, das 12h às 20h (última turma às 19h30);
Local: piso L1 — ParkShoppingBarigüi;
Entrada: gratuita (agendamento presencial no local).
Exposição “Vestir o Olhar” e Oficina em Família
Ocupação artística que conecta arte e moda no átrio do shopping. No sábado, a programação inclui a oficina infantil “Transformando objetos”, em homenagem à artista Efigênia Rolim, acompanhada de visita guiada.
Data: sábado (3) e domingo (4), durante o funcionamento do shopping. Oficina no sábado com turmas às 13h30, 14h45, 16h e 17h15.
Local: átrio do Piso L1 do Pátio Batel (Av. do Batel, 1868).
Ingressos: Exposição com entrada gratuita; oficinas a R$ 45 com inscrição pelo aplicativo do shopping.