Teatro, shows, feiras, lançamento de livros e exposições: o que fazer em Curitiba neste fim de semana

Curitiba terá um fim de semana com programação cultural variada, reunindo shows, espetáculos teatrais, feiras, exposições e atrações gratuitas. Entre os destaques estão as apresentações de Tasha & Tracie, MC Livinho e Ana Cañas, que revisita a obra de Rita Lee, além do espetáculo circense “Benjamin, O Rei Negro do Picadeiro” e da adaptação de “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, de Ailton Krenak.

A agenda também reúne opções para quem busca programas gratuitos e atrações para toda a família. A ExpoÍndia leva gastronomia, artesanato e manifestações culturais ao Parque Barigui, enquanto oficinas infantis, lançamentos literários e sessões gratuitas de cinema completam a programação. Há ainda opções de teatro gratuito em diferentes espaços da cidade ao longo dos próximos dias.

Confira, a seguir, a agenda cultural deste sábado (3) e domingo (4):

Shows

Tasha & Tracie – SERENA & VÊNUS Tour

A maior dupla do rap nacional traz à capital a turnê de lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, reunindo novidades e sucessos da carreira em uma apresentação multifacetada que une música, moda e arte.

Data: sábado (3), às 22h;

Local: Stage Garden.

Ingressos: venda via Articket.

MC Livinho

Noite dedicada aos sucessos do funk paulista e R&B urbano. A turnê antecede uma pausa na carreira do cantor por tempo indeterminado.

Data: sábado (3), às 23h59;

Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);

Ingressos: venda via Bilheteria Digital.

Ana Cañas

Apresentação marcada pela voz potente e interpretações viscerais da MPB contemporânea. Ana percorre todas as fases da carreira de Rita Lee.

Data: sábado (3), às 21h;

Local: Teatro UP Experience – TUX (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300);

Ingressos: venda via Rolê Entretenimento.

Apresentações

“Vozes da Primavera – Do Barroco ao Brasil”

Com voz, piano e violoncelo, a proposta é mostrar que, apesar das distâncias no tempo e na cultura, sentimentos como amor, desejo, saudade, natureza e espiritualidade continuam encontrando espaço na música.

Data: Estreia sábado (3) e domingo (4), às 18h, com sessão no dia 10 de outubro, às 12h;

Local: Teatro Regina Vogue;

Ingressos: gratuitos com retirada pela plataforma Sympla.

“Benjamin, O Rei Negro do Picadeiro”

Espetáculo cênico que homenageia a história e o importante legado circense no Brasil.

Data: Temporada até o dia 11 de outubro com sessões de quarta a sexta-feira, às 20h; aos sábados, às 17h e às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos;

Entrada: gratuita. Distribuição dos ingressos 30 minutos antes do início do espetáculo, na bilheteria do teatro.

“(In) Fluxo”

Nova montagem teatral em cartaz no centro cultural da cidade.

Data: Temporada até o dia 11 de outubro com sessões às terça a sextas, às 20h, e aos sábados e domingos, às 18h.

Local: Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório);

Entrada: gratuita. Distribuição dos ingressos 1h antes do início do espetáculo.

“Ideias para Adiar o Fim do Mundo”

Impactante adaptação teatral baseada no livro do pensador indígena Ailton Krenak, cruzando reflexões sobre a crise climática, o futuro do planeta e a ancestralidade.

Data: sábado (3) e domingo (4), às 20h;

Local: Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro);

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) pelo Bilheteria Digital.

Lançamentos

Lançamento dos livros “Naquele Dia em que Virei Abelha” e “As Abelhas Sobem ao Palco”

Evento gratuito dedicado à literatura infantil com sessão de autógrafos dos autores Antônio Carlos do Espírito Santo e Luciane Hauber Valério, além de contação de histórias, oficina de criação de livros e música ao vivo.

Data: Sábado (3), das 10h às 15h (lançamento das 10h às 13h);

Local: Casa Prudente (Alameda Prudente de Moraes, 404 – Mercês);

Entrada: gratuita.

Palestra: Neurodiversidade e inclusão escolar

Ação de contrapartida social do livro “O Rei Pássaro”, ministrada pelo psicólogo escolar Leonardo Celoto de Assis, abordando o histórico do autismo e a promoção de práticas inclusivas.

Data: sábado (3), às 14h.

Local: Gibiteca de Curitiba (Rua São Francisco, 326).

Entrada: gratuita.

Feiras e festivais

ExpoÍndia

Feira internacional no pavilhão do parque, reunindo gastronomia, artesanato e atrações culturais da Índia, Coreia do Sul e outros países. Local terá apresentações típicas e experiências.

Data: sábado (3), das 13h30 às 22h, e domingo (4), das 13h30 às 20h. Até dia 12 de outubro;

Local: Parque Barigui;

Ingressos: venda pelo Sympla ou na bilheteria no local.

Mostra de Filmes dos Trapalhões (Sesc PR)

Exibição gratuita de clássicos restaurados do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.

Data: De 23 de setembro a 22 de outubro. Horários no site.

Locais: Sesc Paço da Liberdade e Sesc Curitiba Centro;

Entrada: gratuita.

“Pequenos Mestres” — Dia das Crianças no ParkShoppingBarigüi

Circuito de oficinas artísticas e interativas gratuitas para crianças de 0 a 12 anos inspiradas em Da Vinci, Van Gogh, Michelangelo, Mozart, Monet e Bauhaus.

Horário: Diariamente, das 12h às 20h (última turma às 19h30);

Local: piso L1 — ParkShoppingBarigüi;

Entrada: gratuita (agendamento presencial no local).

Exposição “Vestir o Olhar” e Oficina em Família

Ocupação artística que conecta arte e moda no átrio do shopping. No sábado, a programação inclui a oficina infantil “Transformando objetos”, em homenagem à artista Efigênia Rolim, acompanhada de visita guiada.

Data: sábado (3) e domingo (4), durante o funcionamento do shopping. Oficina no sábado com turmas às 13h30, 14h45, 16h e 17h15.

Local: átrio do Piso L1 do Pátio Batel (Av. do Batel, 1868).

Ingressos: Exposição com entrada gratuita; oficinas a R$ 45 com inscrição pelo aplicativo do shopping.