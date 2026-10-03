Agenda cultural

Teatro, shows, feiras, lançamento de livros e exposições: o que fazer em Curitiba neste fim de semana

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 03/10/26 09h33
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Fotografia em plano médio de uma apresentação musical de rap ou música urbana no palco de um estúdio sob iluminação azul vibrante. Em primeiro plano, no canto esquerdo, destaca-se o cantor de pele parda, cabelos crespos cacheados volumosos, bigode fino e pequenas tatuagens no pescoço. Ele está enquadrado do peito para cima, vestindo uma jaqueta de couro preta aberta sobre regata branca, além de correntes douradas com pingente grande no pescoço. Ele segura um microfone preto na altura da boca com a mão direita e estende a mão esquerda para o lado em tom expressivo. No plano intermediário, à direita e ao fundo, veem-se dançarinos e músicos de apoio. Um dos integrantes veste um chapéu estilo bucket preto, camiseta branca e colete escuro, fazendo gestos coreografados. Ao fundo, sob estúdio iluminado por luzes azuis e frias, destaca-se um painel de LED com gráficos abstratos em tons de azul e branco.
MC Livinho se apresenta na capital neste sábado. Foto: Globo/Fábio Rocha.

Curitiba terá um fim de semana com programação cultural variada, reunindo shows, espetáculos teatrais, feiras, exposições e atrações gratuitas. Entre os destaques estão as apresentações de Tasha & Tracie, MC Livinho e Ana Cañas, que revisita a obra de Rita Lee, além do espetáculo circense “Benjamin, O Rei Negro do Picadeiro” e da adaptação de “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, de Ailton Krenak.

A agenda também reúne opções para quem busca programas gratuitos e atrações para toda a família. A ExpoÍndia leva gastronomia, artesanato e manifestações culturais ao Parque Barigui, enquanto oficinas infantis, lançamentos literários e sessões gratuitas de cinema completam a programação. Há ainda opções de teatro gratuito em diferentes espaços da cidade ao longo dos próximos dias.

Confira, a seguir, a agenda cultural deste sábado (3) e domingo (4):

Shows

Tasha & Tracie – SERENA & VÊNUS Tour
A maior dupla do rap nacional traz à capital a turnê de lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, reunindo novidades e sucessos da carreira em uma apresentação multifacetada que une música, moda e arte.

Data: sábado (3), às 22h;
Local: Stage Garden.
Ingressos: venda via Articket.

MC Livinho
Noite dedicada aos sucessos do funk paulista e R&B urbano. A turnê antecede uma pausa na carreira do cantor por tempo indeterminado.

Data: sábado (3), às 23h59;
Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.

Ana Cañas
Apresentação marcada pela voz potente e interpretações viscerais da MPB contemporânea. Ana percorre todas as fases da carreira de Rita Lee.

Data: sábado (3), às 21h;
Local: Teatro UP Experience – TUX (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300);
Ingressos: venda via Rolê Entretenimento.

Apresentações

“Vozes da Primavera – Do Barroco ao Brasil”
Com voz, piano e violoncelo, a proposta é mostrar que, apesar das distâncias no tempo e na cultura, sentimentos como amor, desejo, saudade, natureza e espiritualidade continuam encontrando espaço na música.

Data: Estreia sábado (3) e domingo (4), às 18h, com sessão no dia 10 de outubro, às 12h;
Local: Teatro Regina Vogue;
Ingressos: gratuitos com retirada pela plataforma Sympla.

“Benjamin, O Rei Negro do Picadeiro”
Espetáculo cênico que homenageia a história e o importante legado circense no Brasil.

Data: Temporada até o dia 11 de outubro com sessões de quarta a sexta-feira, às 20h; aos sábados, às 17h e às 20h;
Local: Teatro José Maria Santos;
Entrada: gratuita. Distribuição dos ingressos 30 minutos antes do início do espetáculo, na bilheteria do teatro.

“(In) Fluxo”
Nova montagem teatral em cartaz no centro cultural da cidade.

Data: Temporada até o dia 11 de outubro com sessões às terça a sextas, às 20h, e aos sábados e domingos, às 18h.
Local: Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório);
Entrada: gratuita. Distribuição dos ingressos 1h antes do início do espetáculo.

“Ideias para Adiar o Fim do Mundo”
Impactante adaptação teatral baseada no livro do pensador indígena Ailton Krenak, cruzando reflexões sobre a crise climática, o futuro do planeta e a ancestralidade.

Data: sábado (3) e domingo (4), às 20h;
Local: Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro);
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) pelo Bilheteria Digital.

Lançamentos

Lançamento dos livros “Naquele Dia em que Virei Abelha” e “As Abelhas Sobem ao Palco”
Evento gratuito dedicado à literatura infantil com sessão de autógrafos dos autores Antônio Carlos do Espírito Santo e Luciane Hauber Valério, além de contação de histórias, oficina de criação de livros e música ao vivo.

Data: Sábado (3), das 10h às 15h (lançamento das 10h às 13h);
Local: Casa Prudente (Alameda Prudente de Moraes, 404 – Mercês);
Entrada: gratuita.

Palestra: Neurodiversidade e inclusão escolar
Ação de contrapartida social do livro “O Rei Pássaro”, ministrada pelo psicólogo escolar Leonardo Celoto de Assis, abordando o histórico do autismo e a promoção de práticas inclusivas.

Data: sábado (3), às 14h.
Local: Gibiteca de Curitiba (Rua São Francisco, 326).
Entrada: gratuita.

Feiras e festivais

ExpoÍndia
Feira internacional no pavilhão do parque, reunindo gastronomia, artesanato e atrações culturais da Índia, Coreia do Sul e outros países. Local terá apresentações típicas e experiências.

Data: sábado (3), das 13h30 às 22h, e domingo (4), das 13h30 às 20h. Até dia 12 de outubro;
Local: Parque Barigui;
Ingressos: venda pelo Sympla ou na bilheteria no local.

Mostra de Filmes dos Trapalhões (Sesc PR)
Exibição gratuita de clássicos restaurados do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.

Data: De 23 de setembro a 22 de outubro. Horários no site.
Locais: Sesc Paço da Liberdade e Sesc Curitiba Centro;
Entrada: gratuita.

“Pequenos Mestres” — Dia das Crianças no ParkShoppingBarigüi
Circuito de oficinas artísticas e interativas gratuitas para crianças de 0 a 12 anos inspiradas em Da Vinci, Van Gogh, Michelangelo, Mozart, Monet e Bauhaus.

Horário: Diariamente, das 12h às 20h (última turma às 19h30);
Local: piso L1 — ParkShoppingBarigüi;
Entrada: gratuita (agendamento presencial no local).

Exposição “Vestir o Olhar” e Oficina em Família
Ocupação artística que conecta arte e moda no átrio do shopping. No sábado, a programação inclui a oficina infantil “Transformando objetos”, em homenagem à artista Efigênia Rolim, acompanhada de visita guiada.

Data: sábado (3) e domingo (4), durante o funcionamento do shopping. Oficina no sábado com turmas às 13h30, 14h45, 16h e 17h15.
Local: átrio do Piso L1 do Pátio Batel (Av. do Batel, 1868).
Ingressos: Exposição com entrada gratuita; oficinas a R$ 45 com inscrição pelo aplicativo do shopping.

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