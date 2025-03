Teatro da Vila tem cinema de graça, aula de passinho e jogos gigantes

Neste sábado (29), o Teatro da Vila da CIC vai homenagear Curitiba, que completa 332 anos. A programação gratuita e para todas as idades vai das 14h às 18h e mistura música, dança, cinema e atividades recreativas, além de serviços voltados à comunidade.

A programação começa às 14h, com opções de lazer para toda a família, incluindo mesas de jogos gigantes (dama, ludo, jogo da velha, carrinho e tria), cama elástica e perna de pau. Às 15h30, o palco do teatro recebe a apresentação do MusicaR Regionais CIC, Fazendinha e Tatuquara, com inscrições para quem tiver interesse em participar do programa abertas no local.

Logo após, às 16h, será realizada uma Aula Coletiva de Passinho, ministrada por Raphael Fernandes, professor, artista da dança e coreógrafo, para quem deseja aprender ou aprimorar os passos das danças urbanas. Para fechar a programação, das 17h às 18h30, será exibido o filme Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, com direito a pipoca para os espectadores.

Além das atividades artísticas e recreativas, o evento contará com ações voltadas à saúde e bem-estar da população. Das 14h às 17h, serão distribuídos materiais informativos da Secretaria Municipal de Saúde, com foco na prevenção da dengue e leptospirose.

O Horto Barreirinha também fará a doação de 100 mudas de plantas à comunidade, incentivando o contato com a natureza. A equipe do Cras Nossa Senhora da Luz estará no local para atender o público e divulgar informações sobre o Cadastro Único.

Serviço

Teatro da Vila – (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Programação:

14h às 16h45: Mesas de jogos gigantes (dama, ludo, jogo da velha, carrinho e tria), cama elástica e perna de pau.

15h30: Apresentação MusicaR Regionais CIC, Fazendinha e Tatuquara (inscrições no local).

16h: Aula Coletiva de Passinho com Raphael Fernandes.

17h às 18h30: Exibição do filme Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa (com pipoca).

Serviços à comunidade:

14h às 17h: Distribuição de materiais da Secretaria Municipal de Saúde sobre dengue e leptospirose.

Doação de mudas: Horto Barreirinha (100 mudas de plantas).

Atendimento Cras Nossa Senhora da Luz: Divulgação do Cadastro Único.