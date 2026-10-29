Agenda Cultural

Tarsila do Amaral ganha vida no Teatro Guaíra; veja agenda cultural

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 29/10/26 11h41
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Cláudia Raia estrela espetáculo sobre Tarsila do Amaral. Foto: Divulgação / Site Oficial da peça

Nesta quinta-feira (29 de outubro), Curitiba apresenta uma seleção variada de atrações culturais que reúnem desde espetáculo musical premiado no Centro até noites temáticas de jazz, reggae, comédia stand-up e workshops gastronômicos nos bairros.

Teatro & Musicais

  • “Tarsila, A Brasileira” (Musical) – Inspirado na vida e nas obras da icônica pintora modernista Tarsila do Amaral, o grande espetáculo de teatro musical combina música, dança e diálogos em uma opção cultural com classificação livre.
    • Quando: Quinta-feira (29/10), às 21h
    • Onde: Centro Cultural Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro)
  • “Historieta” (Teatro Infantil) – Ganhadora do Troféu Gralha Azul 2025, a peça infantil traz forte inspiração estética no universo de Tim Burton. A história aborda amizade e transformação por meio de teatro de animação, bonecos e máscaras.
    • Quando: Quinta-feira (29/10), às 19h30
    • Onde: Centro Cultural Sesi Centro (Rua Paula Gomes, 270 – São Francisco)

Exposições & Experiências Imersivas

  • The Human Power – Sala ImersivaMostra interativa e tecnológica voltada para todas as idades, focada na evolução da mente, cultura e tecnologia humana.
    • Quando: Quinta-feira (29/10), visitação aberta a partir das 10h45
    • Onde: Viasoft Experience (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Cidade Industrial de Curitiba)

Música ao Vivo & Noites Temáticas

  • Jazz & Classics no Crossroads – Tradicional noite dedicada ao jazz e aos clássicos da música. A casa garante entrada gratuita para quem chegar até as 19h e promoção de double de chope até as 20h.
    • Quando: Quinta-feira (29/10), a partir das 18h
    • Onde: Crossroads (Avenida Iguaçu, 2310 – Água Verde)
  • Quinta Roots no Nero GastroBar – Programação focada no reggae e na cultura roots em ambiente de bar descontraído na Rua Itupava.
    • Quando: De quinta-feira (29/10) a sexta-feira (30/10), a partir das 20h
    • Onde: Nero GastroBar (Rua Itupava, 1585 – Alto da Glória)

Stand-up Comedy & Gastronomia

  • Stand-up Comedy “Ah Ahluin” – Apresentação de humor satírico com elenco formado por Gabi Giordano, Sávia Aragão, Luis Ferreiras e Jonas Reikdal. Evento não recomendado para menores.
    • Quando: Quinta-feira (29/10), às 20h30
    • Onde: Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835 – Alto da XV)
  • Risotto Experience (Workshop Prático + Open Wine) – Atividade prática gastronômica que ensina o preparo do tradicional prato italiano, acompanhada de vinhos selecionados liberados durante a programação.
    • Quando: Quinta-feira (29/10), às 19h
    • Onde: La Mia Cucina (Rua Paulo Graeser Sobrinho, 1124 – Mercês)
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