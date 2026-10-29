Tarsila do Amaral ganha vida no Teatro Guaíra; veja agenda cultural

Nesta quinta-feira (29 de outubro), Curitiba apresenta uma seleção variada de atrações culturais que reúnem desde espetáculo musical premiado no Centro até noites temáticas de jazz, reggae, comédia stand-up e workshops gastronômicos nos bairros.

Teatro & Musicais

“Tarsila, A Brasileira” (Musical) – Inspirado na vida e nas obras da icônica pintora modernista Tarsila do Amaral, o grande espetáculo de teatro musical combina música, dança e diálogos em uma opção cultural com classificação livre. Quando: Quinta-feira (29/10), às 21h Onde: Centro Cultural Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro)



– Inspirado na vida e nas obras da icônica pintora modernista Tarsila do Amaral, o grande espetáculo de teatro musical combina música, dança e diálogos em uma opção cultural com classificação livre. “Historieta” (Teatro Infantil) – Ganhadora do Troféu Gralha Azul 2025, a peça infantil traz forte inspiração estética no universo de Tim Burton. A história aborda amizade e transformação por meio de teatro de animação, bonecos e máscaras. Quando: Quinta-feira (29/10), às 19h30 Onde: Centro Cultural Sesi Centro (Rua Paula Gomes, 270 – São Francisco)

– Ganhadora do Troféu Gralha Azul 2025, a peça infantil traz forte inspiração estética no universo de Tim Burton. A história aborda amizade e transformação por meio de teatro de animação, bonecos e máscaras.

Exposições & Experiências Imersivas

The Human Power – Sala Imersiva Mostra interativa e tecnológica voltada para todas as idades, focada na evolução da mente, cultura e tecnologia humana. Quando: Quinta-feira (29/10), visitação aberta a partir das 10h45 Onde: Viasoft Experience (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Cidade Industrial de Curitiba)

Mostra interativa e tecnológica voltada para todas as idades, focada na evolução da mente, cultura e tecnologia humana.

Música ao Vivo & Noites Temáticas

Jazz & Classics no Crossroads – Tradicional noite dedicada ao jazz e aos clássicos da música. A casa garante entrada gratuita para quem chegar até as 19h e promoção de double de chope até as 20h. Quando: Quinta-feira (29/10), a partir das 18h Onde: Crossroads (Avenida Iguaçu, 2310 – Água Verde)



– Tradicional noite dedicada ao jazz e aos clássicos da música. A casa garante entrada gratuita para quem chegar até as 19h e promoção de double de chope até as 20h. Quinta Roots no Nero GastroBar – Programação focada no reggae e na cultura roots em ambiente de bar descontraído na Rua Itupava. Quando: De quinta-feira (29/10) a sexta-feira (30/10), a partir das 20h Onde: Nero GastroBar (Rua Itupava, 1585 – Alto da Glória)

– Programação focada no reggae e na cultura roots em ambiente de bar descontraído na Rua Itupava.

Stand-up Comedy & Gastronomia

Stand-up Comedy “Ah Ahluin” – Apresentação de humor satírico com elenco formado por Gabi Giordano, Sávia Aragão, Luis Ferreiras e Jonas Reikdal. Evento não recomendado para menores. Quando: Quinta-feira (29/10), às 20h30 Onde: Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835 – Alto da XV)



– Apresentação de humor satírico com elenco formado por Gabi Giordano, Sávia Aragão, Luis Ferreiras e Jonas Reikdal. Evento não recomendado para menores. Risotto Experience (Workshop Prático + Open Wine) – Atividade prática gastronômica que ensina o preparo do tradicional prato italiano, acompanhada de vinhos selecionados liberados durante a programação. Quando: Quinta-feira (29/10), às 19h Onde: La Mia Cucina (Rua Paulo Graeser Sobrinho, 1124 – Mercês)

– Atividade prática gastronômica que ensina o preparo do tradicional prato italiano, acompanhada de vinhos selecionados liberados durante a programação.