Sucessos da internet estrelam peça dirigida por Fiani no Fringe

Estreia nesta quinta-feira (08/04), no Teatro Lala Scheinder, a peça “DEZGRAÇAS – Minha Vida é uma Novela”, espetáculo que reúne alguns humoristas que são sucesso na internet. A peça faz parte da mostra Fringe, do Festival de Curitiba, e marca o retorno de Joel Vieira (aNellysando / Porta dos Fundos / Comedy Central) aos palcos curitibanos após 8 anos. O projeto reúne outros humoristas como Claudinho “Ahnão” Castro e Alisson Diniz.
A trama acompanha Marluce (interpretada por Joel Vieira), uma mulher comum que vive o arquétipo da sofredora: trabalha demais, apanha da vida e ainda precisa lidar com uma mãe viciada em açaí e uma filha ex-atriz mirim. Sua vida vira de cabeça para baixo quando ela descobre que o “açaí” da mãe é a fachada para uma operação criminosa ligada ao infame “Jogo do Tigrinho”. Ao perceber que a dignidade não paga boleto, Marluce decide virar o jogo e se transformar na Rainha do Crime.
A peça tem o reforço da atriz Alexandra Richter, que faz uma participação especial como a narradora do espetáculo. Joel Vieira tem cerca de 80 peças no currículo e forte presença digital. Um dos seus vídeos mais recentes alcançou a marca de de 5 milhões de visualizações.
O texto é de Leo Dalledone, roteirista formado pela Roteiraria (SP) com passagens pelas equipes de escrita de séries do Multishow, como Tô de Graça e O Dono do Lar, somando ainda mais de 40 espetáculos como ator. A produção é assinada por Maicon Santini, ator e produtor cultural.
Sob a direção de João Luiz Fiani, nome bastante conhecido em Curitiba, a peça tem ainda a participação de Claudinho Castro, veterano com 32 anos de carreira e passagens pela Globo e Netflix, e Alisson Diniz, ator com 30 anos de estrada.
O teatro Lala Schneider fica na Rua Treze de Maio, 629. Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).