Cinema

Cinemateca de Curitiba exibe mostra gratuita do cineasta espanhol Carlos Saura

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 06/08/26 07h44
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Imagem noturna mostra a fachada da Cinemateca, em Curitiba, com iluminação artística.
Mostra ¡Viva! Carlos Saura exibe obras marcantes do cinema espanhol com entrada gratuita na Cinemateca de Curitiba. Foto: Divulgação/ Luiz Pacheco / FCC

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)
Entrada gratuita
Mediação antes e após a sessão com Edson Godinho

6 de agosto (quinta-feira)
19h – Ana e os Lobos
Espanha | Drama / Terror | 1973 | 102’ | 18 anos

7 de agosto (sexta-feira)
19h – Cria Cuervos
Espanha | Drama | 1976 | 110’ | 14 anos

8 de agosto (sábado)
19h – Bodas de Sangue
Espanha | Documentário / Musical | 1981 | 72’ | 14 anos

9 de agosto (domingo)
18h – Carmen
Espanha | Drama / Romance | 1983 | 102’ | 18 anos

13 de agosto (quinta-feira)
19h – Amor Bruxo
Espanha | Drama / Musical | 1986 | 100’ | 12 anos

14 de agosto (sexta-feira)
19h – Passarinho
Espanha | Drama / Comédia | 1997 | 100’ | 16 anos

15 de agosto (sábado)
19h – Tango
Espanha | Romance / Musical | 1998 | 115’ | 14 anos

16 de agosto (domingo)
18h – Salomé
Espanha | Musical | 2002 | 85’ | 14 anos

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