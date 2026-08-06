Cinemateca de Curitiba exibe mostra gratuita do cineasta espanhol Carlos Saura

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)
Entrada gratuita
Mediação antes e após a sessão com Edson Godinho
6 de agosto (quinta-feira)
19h – Ana e os Lobos
Espanha | Drama / Terror | 1973 | 102’ | 18 anos
7 de agosto (sexta-feira)
19h – Cria Cuervos
Espanha | Drama | 1976 | 110’ | 14 anos
8 de agosto (sábado)
19h – Bodas de Sangue
Espanha | Documentário / Musical | 1981 | 72’ | 14 anos
9 de agosto (domingo)
18h – Carmen
Espanha | Drama / Romance | 1983 | 102’ | 18 anos
13 de agosto (quinta-feira)
19h – Amor Bruxo
Espanha | Drama / Musical | 1986 | 100’ | 12 anos
14 de agosto (sexta-feira)
19h – Passarinho
Espanha | Drama / Comédia | 1997 | 100’ | 16 anos
15 de agosto (sábado)
19h – Tango
Espanha | Romance / Musical | 1998 | 115’ | 14 anos
16 de agosto (domingo)
18h – Salomé
Espanha | Musical | 2002 | 85’ | 14 anos