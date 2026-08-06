Cinemateca de Curitiba exibe mostra gratuita do cineasta espanhol Carlos Saura

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Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Entrada gratuita

Mediação antes e após a sessão com Edson Godinho

6 de agosto (quinta-feira)

19h – Ana e os Lobos

Espanha | Drama / Terror | 1973 | 102’ | 18 anos

7 de agosto (sexta-feira)

19h – Cria Cuervos

Espanha | Drama | 1976 | 110’ | 14 anos

8 de agosto (sábado)

19h – Bodas de Sangue

Espanha | Documentário / Musical | 1981 | 72’ | 14 anos

9 de agosto (domingo)

18h – Carmen

Espanha | Drama / Romance | 1983 | 102’ | 18 anos

13 de agosto (quinta-feira)

19h – Amor Bruxo

Espanha | Drama / Musical | 1986 | 100’ | 12 anos

14 de agosto (sexta-feira)

19h – Passarinho

Espanha | Drama / Comédia | 1997 | 100’ | 16 anos

15 de agosto (sábado)

19h – Tango

Espanha | Romance / Musical | 1998 | 115’ | 14 anos

16 de agosto (domingo)

18h – Salomé

Espanha | Musical | 2002 | 85’ | 14 anos