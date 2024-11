Sidney Magal comemora 50 anos de carreira em show em Curitiba

Com músicas que marcaram época e até hoje embalam os amantes de uma boa melodia, o cantor chega a Curitiba, neste sábado (23) no Teatro Positivo com a turnê “Bailamos – Ao Vivo 50 anos”. Com um novo repertório caliente, Sidney Magal promete um setlist repleto de grandes hits de sua carreira e de seus colegas. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 90, via Disk Ingressos. A produção e realização são da RW7 Production & Entertainment.

“Eu canto o que o público quer ouvir, principalmente, para que eles tenham prazer em estar ali. Então, montei um set-list especial para fazer o público ferver”, adianta o artista.

O repertório exclusivo resulta num show dançante que passa pela jovem guarda e inclui sucessos de Tim Maia, Beto Barbosa, Rick Martin e até o arrocha de Pablo, com uma releitura da música “Porque Homem Não Chora”. Os clássicos de sua carreira, como “Meu Sangue Ferve”, “Tenho”, “Me Chama Que eu Vou” e “Sandra Rosa Madalena”, é claro, estarão no show para fazer todo mundo delirar.

Serviço

Sidney Magal em Curitiba

Data: 23 de novembro de 2024 (sábado)

Local: Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Horário: abertura da casa às 20h15 e show às 21h15

Ingressos: os ingressos variam de R$ 90,00 a R$ 440,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos

Vendas: Disk Ingressos (diskingressos.com.br)

Pontos de Vendas:

Shopping Mueller: de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h

Teatro Positivo: de segunda a sexta, das 11h às 15h e das 16h10 às 20h. Sábado das 17h às 21h. Domingo somente em dias de espetáculos

Teatro Fernanda Montenegro: de segunda a sexta, das 10h às 14h e das 15h10 às 18h. Sábado das 12h às 16h e das 17h10 às 20h

Call-center: (41) 3315-0808 – de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h

Classificação: 16 anos

Realização: RW7 Production & Entertainment