Shows, encontro de “gateiros” e teatro: o que fazer em Curitiba neste fim de semana

Curitiba e a Região Metropolitana têm uma programação cultural variada neste fim de semana (17 e 18), com shows, festivais de música, teatro, humor e atrações gratuitas para diferentes públicos. Entre os destaques estão o retorno de Roberto Carlos à capital, a 25ª edição da Punktoberfest, em Campo Largo, e o festival Rock N’ Movuca, que reúne bandas independentes e atividades sobre cultura e política local.

A agenda também inclui espetáculos como Improvável, dos Barbixas, e Renato Russo – O Musical, além de apresentações gratuitas de Medeias e do projeto Domingo no Centro, com shows em diferentes espaços da cidade. Há ainda lançamento de livro infantil, atividades para crianças no Mercado Municipal do Capão Raso, feira voltada a noivas e debutantes e eventos beneficentes.

Confira, a seguir, os horários, locais e como participar das atrações:

Shows

Roberto Carlos

O Rei retorna à capital paranaense para duas noites de gala inesquecíveis, reunindo gerações no palco de um dos principais teatros da cidade.

Horário: sábado (17), às 20h;

Local: Teatro Positivo;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Punktoberfest

Como a 25ª edição do festival de punk rock e psychobilly ocorre em finais de semana específicos. No sábado, sobem ao palco Dirty Quarantine, Pindorama, Mongo, Cavaleiros Temporários e The Alens.

Data: sábado (17), a partir das 16h;

Local: Peixe Elétrico (Rua XV de Novembro, 1941, Centro, Campo Largo);

Ingressos: a R$ 30,00 (com direito a um chopp) à venda no local.

Wavers

A banda curitibana de indie e garage rock apresenta repertório inspirado na sonoridade dos anos 2000, período marcado pelo lançamento de “Is This It”, álbum de estreia dos Strokes que completa 25 anos em 2026.

Data: sábado (17), a casa abre às 14h;

Local: The Bowie (Rua Marechal Deodoro, 2500);

Entrada: gratuita.

Rock N’ Movuca

O festival reúne sete bandas da cena independente e underground de Curitiba, além de discotecagens e roda de debate sobre cultura e política local.

Data: domingo (18/10), das 16h à meia-noite;

Local: no Basement Cultural;

Entrada: gratuita com doação opcional de um brinquedo.

Peças e espetáculos

9º Paciente

Peça teatral representando uma institutuição psiquiátrica, onde oito pacientes lidam com suas fragmentações, conflitos e atravessamentos. Então, um enigmático 9º Paciente é admitido.

Data: sábado (17), às 18h e às 21h;

Local: Teatro Regina Vogue;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Perla Flamenca

Com o objetivo de criar um ambiente flamenco em Curitiba e trazer o clima dos tradicionais tablaos (“tablados”) espanhóis, o Perla Flamenca Tablao acontece mensalmente e conta com a presença de artistas locais e de outras cidades.

Data: sábado (17), às 20h:

Local: Perla Flamenca Arte em Movimento;

Ingressos: venda via Sympla.

A vida que eu levo é que desabona: quase um culto CLT

A vida que eu levo é que desabona: quase um culto CLT é o stand-up de Michele Barbosa, jornalista e ex-repórter da Band, que transforma em comédia tudo o que já viveu em nome da carteira de trabalho.

Data: sábado (17), às 20h;

Local: Teatro Barracão Encena;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Improvável

Criado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os Barbixas), Improvável é um espetáculo de improvisação teatral onde as cenas são criadas na hora, a partir das ideias da plateia.

Data: sábado (17), às 19h e às 21h, e domingo (18), às 18h e às 20h;

Local: Teatro UP Experience:

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Renato Russo – O Musical

Dirigido por Mauro Mendonça Filho e encenado por Bruce Gomlevsky desde 2006, o espetáculo revisita a vida e a obra do poeta e músico em única apresentação na Capital.

Data: domingo (18/10), às 19h;

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);

Ingressos: venda via no DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.

A Fantástica Fábrica de Canções – In Concert

Com direção de Rodrigo Fôrnos e atuação do grupo vocal Nós Em Canto, o espetáculo propõe uma experiência musical para crianças e adultos.

Data: no sábado (17) e domingo (18), às 15h e às 18h;

Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha);

Ingressos: venda via CompreNoZet e 1h antes das apresentações na bilheteria do Teatro Guaíra.

Cidade de Jornais

Espetáculo da Cia. Afeto retorna aos palcos para uma temporada comemorativa de dois anos de sua estreia, trazendo dois personagens em busca de existir diante do silenciamento de suas histórias.

Data: sábado (17), às 20h, e domingo (18), às 17h;

Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito (Miniauditório);

Ingressos: venda via DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.

Medeias

Dirigida por Vanessa Corina, a montagem é uma adaptação de “Des-Medéias”, de Denise Stoklos, questionando a história a partir de vozes femininas.

Data: sábado (17), às 17h e 20h, e domingon (18) às 16h e 19h;

Local: Teatro José Maria Santos;

Entrada: gratuita com ingressos retirados a partir de uma hora antes de cada apresentação.

Lançamento de livros

Livro “O Rei Pássaro”

Escrito por Carol Sakura e ilustrado por Walkir Fernandes, o livro infantil explora a relação entre mãe e filho e os encontros entre realidade, imaginação e sentimentos. O evento terá bate-papo com os autores e o ilustrador Odilon Moraes, além de sessão de autógrafos e exposição sobre o processo de criação da obra.

Data: sábado (17), às 10h30;

Local: Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133);

Entrada: gratuita.

Feiras, exposições e eventos

Atividades Lúdicas no Mercado Municipal do Capão Raso

Ação especial do Mês das Crianças com contação de histórias, pintura facial e oficina de origami para o público infantil.

Data: sábado (17), das 10h às 14h;

Local: Mercado Municipal do Capão Raso (Rua Otto Cabel, 51);

Entrada: gratuita.

Crazy OktoberCat

O evento reúne música, confraternização e produtos de uma lojinha beneficente para arrecadar recursos destinados aos cuidados dos gatos atendidos por uma ONG.

Data: sábado (17), das 15h às 21h;

Local: Mad Jack Beer (Rua Mauá, 827, Alto da Glória).

Entrada: gratuita. O valor arrecadado com o chope solidário será destinado aos cuidados dos animais.

Feira de Vinil

O evento reúne expositores do Paraná e de Santa Catarina com um acervo de mais de 5 mil títulos de diferentes épocas, estilos e formatos — incluindo rock, jazz, blues, MPB, reggae e soul —, acompanhado de discotecagem inteiramente em vinil.

Data: sábado (17) e domingo (18), no horário de funcionamento do shopping;

Local: Praça de Eventos, Piso L2 do Shopping Crystal (Rua Comendador Araújo, 731, Batel, Curitiba, Paraná);

Entrada: gratuita.

Domingo no Centro

A programação reúne atrações musicais de diferentes estilos e atividades culturais em vários pontos de Curitiba, com destaque para o show de Renato Borghetti com o Serra Acima Trio. Na Praça Osório, os shows são Duo Curlys (10h), Acordeon Brasileiro Trio (11h), Vina Lacerda Trio (12h), Jo Nunes Quarteto (13h) e Serra Acima Trio convida Renato Borghetti (15h).

Data: domingo (18/10), a partir das 10h;

Local: Palco das Flores, Memorial Polonês, Bosque Alemão, Memorial Ucraniano e Parque Tanguá;

Entrada: gratuita.

Tarde das Noivas e Debutantes

Encontro para planejamento de festas que reúne mais de 80 fornecedores do setor com desfiles, degustações e tendências de mercado.

Data: domingo (18), das 14h às 21h;

Local: Castelo do Batel (Av. do Batel, 1323);

Ingressos: venda via Sympla.

Escolha do Samba-Enredo da Acadêmicos da Realeza

A agremiação define seu hino oficial para o Carnaval 2027 durante a tradicional feijoada e concurso de compositores.

Data: domingo (18), a partir das 11h30;

Local: Sociedade Morgenau (Av. Senador Souza Naves, 945);

Ingressos: venda via Pense no Evento.

Esportes

1º Encontro Nacional de Tênis em Cadeira de Rodas Infantojuvenil

Evento voltado ao desenvolvimento da modalidade para jovens atletas de diferentes regiões do país, contando com a presença da tenista Vitória Miranda e da curitibana Laura Moto. A programação inclui sessões de quadra, preparação física e capacitação para treinadores.

Data: de quinta-feira (15) a sábado (17). Programação disponível no site;

Local: Instituto Ícaro;

Entrada: gratuita.

+ Londrina no fim de semana

Renato Albani apresenta “Salve-se Quem Puder”

O comediante traz seu novo espetáculo de stand-up comedy, abordando com humor e observações afiadas o cotidiano, relacionamentos e lembranças de infância.

Data: sábado (17), às 19h (sessão extra) e 21h; e domingo (18) às 16h (sessão extra), 18h e 20h;

Local: Teatro Marista (Rua Cristiano Machado, 240, Campo Belo, Londrina – PR);

Ingressos: venda via NonStop.