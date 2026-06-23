Maria Gadú e tributo a Michael Jackson agitam a semana em Curitiba

A agenda cultural de Curitiba traz grandes nomes da música nacional e tributos de peso. A cantora Maria Gadú e um espetáculo em homenagem ao rei do pop, Michael Jackson, são os grandes destaques que prometem movimentar os palcos principais da cidade nos próximos dias.

Shows em Curitiba

Tributo Michael Jackson

Data: 24 a 27/06

Local: Centro Cultural Teatro Guaíra

Ingressos: DiskIngressos

Maria Gadú

Data: 26/06

Local: Centro Cultural Teatro Guaíra

Ingressos: DiskIngressos

Orquestra Sinfônica do Paraná

Data: 28/06

Local: Centro Cultural Teatro Guaíra

Ingressos: DiskIngresso

The Fevers & Renato e Seus Blue Caps

Data: 28/06

Local: Centro Cultural Teatro Guaíra

Ingressos: DiskIngressos

Rammstein Symphonic Tribute

Data: 27/06

Local: Espaço Torres Kennedy



Motorocker (no Moto Rock Week)

Data: 26 a 28/06

Local: Parque dos Tropeiros

Peças de teatro e apresentações solo

Gregório Duvivier

Data: 23/06

Local: Centro Cultural Teatro Guaíra

Ingressos: DiskIngressos

Marcelo Jorge é Marwem HD

Data: 25 a 28/06

Local: Teatro Novelas Curitibanas

Ingressos: Entrada gratuita

Afonso Padilha

Data: 28/06

Local: Teatro Bom Jesus

Festivais e eventos populares

Inverno Curitiba

Atrações: Feiras com gastronomia típica

Local: Praça Osório e Praça Santos Andrade

Moto Rock Week

Data: 26 a 28/06

Local: Parque dos Tropeiros

Festa Junina da Paróquia do Cabral

Data: 27 e 28/06

Local: Paróquia do Cabral

Ingressos: Entrada gratuita

Programação de Inverno da CAIXA Cultural

Atrações: Apresentação de Carol Panesi e demais atividades

Data: A partir de 25/06

Local: CAIXA Cultural