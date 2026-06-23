Maria Gadú e tributo a Michael Jackson agitam a semana em Curitiba

A agenda cultural de Curitiba traz grandes nomes da música nacional e tributos de peso. A cantora Maria Gadú e um espetáculo em homenagem ao rei do pop, Michael Jackson, são os grandes destaques que prometem movimentar os palcos principais da cidade nos próximos dias.
Shows em Curitiba
Tributo Michael Jackson
Data: 24 a 27/06
Local: Centro Cultural Teatro Guaíra
Ingressos: DiskIngressos
Maria Gadú
Data: 26/06
Local: Centro Cultural Teatro Guaíra
Ingressos: DiskIngressos
Orquestra Sinfônica do Paraná
Data: 28/06
Local: Centro Cultural Teatro Guaíra
Ingressos: DiskIngresso
The Fevers & Renato e Seus Blue Caps
Data: 28/06
Local: Centro Cultural Teatro Guaíra
Ingressos: DiskIngressos
Rammstein Symphonic Tribute
Data: 27/06
Local: Espaço Torres Kennedy
Motorocker (no Moto Rock Week)
Data: 26 a 28/06
Local: Parque dos Tropeiros
Peças de teatro e apresentações solo
Gregório Duvivier
Data: 23/06
Local: Centro Cultural Teatro Guaíra
Ingressos: DiskIngressos
Marcelo Jorge é Marwem HD
Data: 25 a 28/06
Local: Teatro Novelas Curitibanas
Ingressos: Entrada gratuita
Afonso Padilha
Data: 28/06
Local: Teatro Bom Jesus
Festivais e eventos populares
Inverno Curitiba
Atrações: Feiras com gastronomia típica
Local: Praça Osório e Praça Santos Andrade
Moto Rock Week
Data: 26 a 28/06
Local: Parque dos Tropeiros
Festa Junina da Paróquia do Cabral
Data: 27 e 28/06
Local: Paróquia do Cabral
Ingressos: Entrada gratuita
Programação de Inverno da CAIXA Cultural
Atrações: Apresentação de Carol Panesi e demais atividades
Data: A partir de 25/06
Local: CAIXA Cultural