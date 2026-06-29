O que fazer em Curitiba? Semana tem Chico César, Humberto Gessinger e mais

A agenda cultural de Curitiba traz uma semana repleta de grandes atrações artísticas, com destaque para o rock nacional e a música popular brasileira. No sábado, Humberto Gessinger sobe ao palco da capital com a turnê desplugada que celebra clássicos de sua carreira. Na sexta-feira, o cantor e compositor Chico César realiza uma apresentação em formato intimista.

O período ainda reserva festivais de dança urbana, espetáculos teatrais inéditos, comédias e lançamentos cinematográficos.

Grandes Festivais e Shows

Chico César Data : Sexta-feira (03/07). Local : Espaço e detalhes de vendas disponíveis no Curitiba Turismo. Ingressos aqui.

Humberto Gessinger O que esperar : Apresentação da turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, com Gessinger nos vocais, violão, piano, viola caipira e bandolim, tocando sucessos como “O Papa é Pop”, “Toda Forma de Poder”, “Piano Bar” e “Infinita Highway”. Data e Hora : Sábado (04/07), com abertura dos portões às 18h30 e show principal previsto para as 21h15. Local : Igloo Super Hall (no complexo da Arena Jockey Eventos) — Rua Dino Bertoldi, 740, Tarumã. Ingressos : Vendas na plataforma oficial Blueticket, com valores a partir de R$ 85,00 e opção de ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

FIH2 – Festival Internacional de Hip Hop O que esperar : Competições, workshops e apresentações de dança urbana. Data : Sexta-feira a domingo (03/07 a 05/07). Local : Consultar programação de palcos no Turismo Curitiba. Ingressos aqui.

Ginga Curitiba 2026 O que esperar : Entretenimento e transmissões esportivas. Data : De 29 de junho a 19 de julho. Local : Complexo Durival de Britto e Silva. Ingressos : Plataforma Sympla.



Teatro e Espetáculos

“O Avesso da Pele” Data e Hora : Sábado (04/07) às 20h; Domingo (05/07) às 16h (sessão extra) e às 19h. Local : Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) — Rua XV de Novembro, 971. Ingressos : De R$ 60,00 a R$ 140,00, à venda no DiskIngressos.

“No Dia Seguinte – A Quase História da Tevê Brasileira” Data e Hora : Quinta a sábado (02 a 04/07) às 20h. Local : Teatro José Maria Santos. Ingressos : R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia).

“A Menina que Sonhou o Teatro” O que esperar : Espetáculo especial em comemoração aos 70 anos da Escola de Dança Teatro Guaíra (EDTG). Data e Hora : Sexta e sábado (03 e 04/07) às 20h. Local : Centro Cultural Teatro Guaíra. Ingressos aqui

“O Bêbado – Uma Comédia Pilsen” O que esperar : Monólogo humorístico de Fábio Silvestre. Data e Hora : Sábado (04/07) às 20h. Local : Teatro Regina Vogue (Shopping Estação). Ingressos aqui



Eventos de Inverno e Gastronomia

Feira Especial de Inverno da Praça Osório Data e Hora : Segunda a sábado das 10h às 21h; Domingo das 14h às 20h. Local : Praça Osório (Centro).

Circuito Bom Gourmet de Inverno O que esperar : Menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) com preços fixos promocionais em restaurantes renomados. Data : Diariamente durante toda a semana (segue até 26/07).

Festa do Frango, Polenta e Vinho Data : Início na sexta-feira (03/07) e segue pelo fim de semana.

Duos nas Feiras Noturnas (Inverno Curitiba 2026) O que esperar : Apresentações gratuitas de música ao vivo por artistas locais. Data : Terça a sexta-feira à noite. Local : Feiras noturnas itinerantes de Curitiba.



Cinema e Outras Atividades

Lançamento dos Filmes da Pós-Graduação PUCPR O que esperar : Exibição aberta dos curtas-metragens “Faça-se Você Mesma!” e “De Volta Ao Começo”. Data : Quarta-feira (01/07). Local : Cineclube / Auditórios da PUCPR.

Varieté de Arraiá O que esperar : Performance artística com temática caipira e circense. Data : Sábado (04/07).

