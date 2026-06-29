O que fazer em Curitiba? Semana tem Chico César, Humberto Gessinger e mais

A agenda cultural de Curitiba traz uma semana repleta de grandes atrações artísticas, com destaque para o rock nacional e a música popular brasileira. No sábado, Humberto Gessinger sobe ao palco da capital com a turnê desplugada que celebra clássicos de sua carreira. Na sexta-feira, o cantor e compositor Chico César realiza uma apresentação em formato intimista.
O período ainda reserva festivais de dança urbana, espetáculos teatrais inéditos, comédias e lançamentos cinematográficos.
Grandes Festivais e Shows
- Chico César
- Data: Sexta-feira (03/07).
- Local: Espaço e detalhes de vendas disponíveis no Curitiba Turismo.
- Ingressos aqui.
- Humberto Gessinger
- O que esperar: Apresentação da turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, com Gessinger nos vocais, violão, piano, viola caipira e bandolim, tocando sucessos como “O Papa é Pop”, “Toda Forma de Poder”, “Piano Bar” e “Infinita Highway”.
- Data e Hora: Sábado (04/07), com abertura dos portões às 18h30 e show principal previsto para as 21h15.
- Local: Igloo Super Hall (no complexo da Arena Jockey Eventos) — Rua Dino Bertoldi, 740, Tarumã.
- Ingressos: Vendas na plataforma oficial Blueticket, com valores a partir de R$ 85,00 e opção de ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.
- FIH2 – Festival Internacional de Hip Hop
- O que esperar: Competições, workshops e apresentações de dança urbana.
- Data: Sexta-feira a domingo (03/07 a 05/07).
- Local: Consultar programação de palcos no Turismo Curitiba.
- Ingressos aqui.
- Ginga Curitiba 2026
- O que esperar: Entretenimento e transmissões esportivas.
- Data: De 29 de junho a 19 de julho.
- Local: Complexo Durival de Britto e Silva.
- Ingressos: Plataforma Sympla.
Teatro e Espetáculos
- “O Avesso da Pele”
- Data e Hora: Sábado (04/07) às 20h; Domingo (05/07) às 16h (sessão extra) e às 19h.
- Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) — Rua XV de Novembro, 971.
- Ingressos: De R$ 60,00 a R$ 140,00, à venda no DiskIngressos.
- “No Dia Seguinte – A Quase História da Tevê Brasileira”
- Data e Hora: Quinta a sábado (02 a 04/07) às 20h.
- Local: Teatro José Maria Santos.
- Ingressos: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia).
- “A Menina que Sonhou o Teatro”
- O que esperar: Espetáculo especial em comemoração aos 70 anos da Escola de Dança Teatro Guaíra (EDTG).
- Data e Hora: Sexta e sábado (03 e 04/07) às 20h.
- Local: Centro Cultural Teatro Guaíra.
- Ingressos aqui
- “O Bêbado – Uma Comédia Pilsen”
- O que esperar: Monólogo humorístico de Fábio Silvestre.
- Data e Hora: Sábado (04/07) às 20h.
- Local: Teatro Regina Vogue (Shopping Estação).
- Ingressos aqui
Eventos de Inverno e Gastronomia
- Feira Especial de Inverno da Praça Osório
- Data e Hora: Segunda a sábado das 10h às 21h; Domingo das 14h às 20h.
- Local: Praça Osório (Centro).
- Circuito Bom Gourmet de Inverno
- O que esperar: Menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) com preços fixos promocionais em restaurantes renomados.
- Data: Diariamente durante toda a semana (segue até 26/07).
- Festa do Frango, Polenta e Vinho
- Data: Início na sexta-feira (03/07) e segue pelo fim de semana.
- Duos nas Feiras Noturnas (Inverno Curitiba 2026)
- O que esperar: Apresentações gratuitas de música ao vivo por artistas locais.
- Data: Terça a sexta-feira à noite.
- Local: Feiras noturnas itinerantes de Curitiba.
Cinema e Outras Atividades
- Lançamento dos Filmes da Pós-Graduação PUCPR
- O que esperar: Exibição aberta dos curtas-metragens “Faça-se Você Mesma!” e “De Volta Ao Começo”.
- Data: Quarta-feira (01/07).
- Local: Cineclube / Auditórios da PUCPR.
- Varieté de Arraiá
- O que esperar: Performance artística com temática caipira e circense.
- Data: Sábado (04/07).