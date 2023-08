Show do Armandinho em Curitiba: cantor se apresenta nesta sexta

Com a mistura de reggae, pop e surf rock, o cantor e compositor Armandinho se apresenta em Curitiba nesta sexta-feira (18), a partir das 21 horas, no White Hall Jockey Eventos. O evento é realizado pela Prime e os ingressos estão à venda a partir de R$ 120.

Para completar a noite, a banda paulistana Calango Brabo também se apresenta com um som que mistura a música regional brasileira com pitadas de rock.

Com clássicos de mais de 20 anos de carreira, como “Desenho de Deus”, “Outra Vida” e “Ana Lua”, Armandinho (voz, violão e guitarra) faz o show acompanhado da banda, formada por João Coiote (voz e violão), Gordo Lopes (percussão), Lucio Dorfman (teclados), Pedro Porto (baixo), Vini Bondan (bateria), Luciano Granja (guitarra) e Renato Batista (trompete).

Com mais de duas décadas de carreira, Armandinho coleciona composições e hits, como: “Folha de Bananeira”, primeiro single, “Outra Vida”, “Semente”, “Eu Sou do Mar”, “Sol Loiro”, entre outros.

Atualmente, o cantor tem como missão resgatar ritmos das gerações passadas em suas novas obras, com músicas ainda mais envolventes. Armandinho promete ao público uma viagem sonora com muitas histórias de amor, mar, sol e celebração à vida.

Ingressos para show do Armandinho em Curitiba

Os ingressos custam a partir de R$ 120 (meia-entrada) + taxa administrativa, de acordo com o setor. A meia-entrada é válida para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer.

O evento também contará com ingressos social. Ou seja, quem doar 1 quilo de alimento não-perecível recebe 40% de desconto no valor do ingresso inteiro. A entrega do alimento deverá ser feita na entrada do show.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da BlueTicket. É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do evento.

Armandinho em Curitiba

Local: White Hall Jockey Eventos (R: Dino Bertoldi, 740 – Tarumã)

Quando: 18 de agosto, sexta-feira

Abertura do evento: 21 horas

Valores: a partir de R$ 120 (meia-entrada) + taxa adm, de acordo com o setor. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

Forma de pagamento: dinheiro, crédito e Pix

Censura: Jovens de 14 a 16 anos podem acessar o evento com responsável legal. Jovens abaixo de 14 anos só acessam o evento com os pais.

